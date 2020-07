Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati insieme? Dopo lo scambio dei like, il conduttore di Made in Sud svela la verità in diretta.

Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati insieme? La cantante salentina e il conduttore napoletano sono tornati a scambiarsi like sui social. Un gesto che non è passato inosservato ai fans, soprattutto a quelli più romantici, che dopo averli amati come coppia quando erano all’inizio della loro carriera, sognano ancora di rivederli insieme.

Il ritorno di fiamma tra i due, dunque, è ancora possibile? A svelare tutta la verità su quello che sta accadendo con Emma è stato proprio Stefano De Martino durante la diretta di Made in Sud.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez | “Copiavo Emma all’inizio della storia con Stefano”

Emma Marrone e Stefano De Martino: il conduttore svela la verità sul ritorno di fiamma

Cosa sta accadendo tra Emma e Stefano De Martino? I due che hanno avuto una storia prima che il conduttore s’innamorasse di Belen Rodriguez, si stanno davvero riavvicinando? A cercare di capirne qualcosa in più è stato il comico di Made in Sud che, durante il suo spazio sul palco della trasmissione di Raidue, ha dato vita al solito siparietto tirando in ballo le vicende sentimentali di Stefano De Martino.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez come Emma | Frecciatina a Stefano De Martino

“Ti devo parlare fratello mio. Ci sarà un’estate rovente per te. Tu sei furbo, fai le scorribande, vai in giro spesso. Vai anche con le signorine sulle barche. Ho sentito che c’è stato un ritorno di fiamma, ho saputo che sei ricaduto nel passato. Il fatto dei colori. Tutti i colori stai facendo. Anche il Marrone? Finiscila Stefano, vai con il nuovo”, sono state le parole di Peppe Iodice che ha fatto un riferimento ad Emma Marrone.

La frecciantina di Peppe Iodice non è passata inosservata a De Martino che ha immediatamente replicato al comico di Made in Sud con un “ma no, cosa dici? Non è assolutamente vero”.