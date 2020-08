Barbara D’Urso, la famiglia si allarga: arriva Sofia

La famiglia di Barbara D’Urso si allarga: la sorella della conduttrice, Eleonora, annuncia di essere incinta di una bambina.

La famiglia di Barbara D’Urso sta per allargarsi. La sorella della conduttrice, Eleonora, infatti, è al sesto mese di gravidanza. L’annuncio è arrivato proprio dal profilo Instagram di Eleonora D’Urso che ha pubblicato una foto svelando anche il sesso e il nome del nascituro.

Barbara D’Urso presto zia di Sofia: la sorella Eleonora è incinta

Sarà un autunno molto intenso per Barbara D’Urso, non solo dal punto di vista professionale, ma anche privato. Oltre ad essere attesa dalla conduzione di Pomeriggio 5, Domenica Live e Non è la D’Urso, la conduttrice di canale 5 sarà impegnata a fare la zia. Innamorata dei bambini al punto che sogna di diventare nonna, la D’Urso che si occupa spesso, all’interno delle sue trasmissioni di future mamme, ricordando la sua esperienza da attrice nella fiction La dottoressa Giò, è pronta a godersi l’arrivo della piccola Sofia.

Questo, infatti, dovrebbe essere il nome della bambina in base agli hashtag usati da Eleonora D’Urso su Instagram per annunciare la gravidanza.

“A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta!#michekikemancapoco #panzapanzi #waitingforSofia #sestomesedifelicitá”, ha scritto Eleonora D’Urso.

Eleonora si è sposata quattro anni fa con Michele Olmo a cui ha partecipato anche la D’Urso. Qualche tempo fa, a parlare del rapporto con Eleonora, fu proprio Barbara che, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, ha confessato:

“Sei anni fa Eleonora si è allontanata da me. Ha avuto un momento di crisi personale e poco per volta si è chiusa in se stessa e si è allontanata da me. Abbiamo passato un anno senza parlarci. Poi, all’improvviso, ci siamo ritrovate. È stata lei a cercarmi. E ora eccoci qui, più unite che mai”.

Oggi, però, nella famiglia D’Urso, va tutto e gonfie vele e si attende l’arrivo della figlia di Eleonora.