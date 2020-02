Domenica Live | Fabrizia lascia lo studio. Francesca De André una furia

Domenica Live | Fabrizia De André ha lasciato la trasmissione di Barbara d’Urso a causa delle furiose reazioni di sua sorella Francesca De André in studio

Barbara d’Urso ha provato a mettere pace tra le due sorelle De Anré, ma purtroppo senza alcun successo.

Francesca De André si è scagliata contro sua sorella Fabrizia a Domenica Live, accusandola di averla sfruttata, e di volerla sfruttare ancora, soltanto per diventare un personaggio noto del piccolo schermo.

Per questo motivo Fabrizia De André, una volta entrata in studio, constatando che era quasi impossibile poter replicare alle accuse di sua sorella, visto che continuava ad urlarle sopra senza offrirle possibilità di poter ribattere, ha deciso di abbandonare lo studio.

Fabrizia De André ha lasciato lo studio di Domenica Live, di fronte a un’incredula Barbara d’Urso che sperava di vederla rientrare poco dopo per chiarire l’intera situazione.

Francesca De André furiosa a Domenica Liva si scaglia contro Fabrizia

Fabrizia De André, dopo aver lanciato il suo appello a Pomeriggio 5, è tornata negli studi di Barbara d’Urso a Domenica Live per provare a ricucire il suo rapporto con la sorella Francesca, ma senza successo.

Francesca De André non ne ha voluto saperne di riappacificarsi con sua sorella, accusandola ancora una volta di averla usata per poter apparire sul piccolo schermo. Fabrizia de André ha di nuovo smentito quanto affermato da sua sorella, ribadendo che lei in questa storia non c’entra assolutamente nulla, ma Francesca insiste di sì aggiungendo anche che in passato le aveva riservato numerosi tranelli pur di diventare famosa.

“Mi diceva ti prego: io voglio diventare famosa! Fammi diventare famosa!” ha tuonato Francesca De André a Domenica Live, mentre sua sorella provava a smentire le sue forti dichiarazioni.

“Ma per favore, non vai d’accordo con nessuno nella tua vita se non Giorgio. Guarda cosa hai combinato al Grande Fratello!” ha replicato.

Barbara d’Urso, purtroppo, non è riuscita a far fare pace a Fabrizia e Francesca De André negli studi di Domenica Live.