Giada Giovanelli chiude il profilo Instagram dopo la foto choc con il volto insaguinato per un’aggressione subita e spiega perchè sui social.

Giada Giovanelli, l’ex protagonista di Temptation Island, dopo aver pubblicato una foto choc con cui ha mostrato il volto sanguinante, ha deciso di chiudere il profilo Instagram di fronte ad alcuni commenti offensivi e spiegando il tutto in una serie di storie pubblicate dalla pagina Instagram Uomini e Donne Fans.

Giada, attraverso alcuni filtri, mostra il proprio viso, ancora gonfio per l’aggressione subita, spiegando di aver denunciato non solo l’accaduto sui social, ma anche alle forze dell’ordine. Poi rassicura tutti sulle proprie condizioni aggiungendo di essere deciso di rendere privato il proprio profilo per evitare di leggere commenti negativi da parte degli haters.

Giada Giovanelli: “Ho chiuso il profilo per evitare gli haters. Non mi devo vergognare di nulla”

Giada Giovanelli, nelle scorse ore, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato la foto che vedete qui in alto raccontando l’accaduto ai propri followers. Un gesto forte che l’ex protagonista di Temptation Island rifarebbe come ha spiegato lei stessa.

“Ieri assolutamente si, non ve l’ho detto ma pensavo fosse ovvio, ho chiamato i carabinieri e l’ambulanza, ho iniziato tutta la proceduta. La foto postata da ieri è vera, per un’ora mi è colato il sangue dal naso e chi mi dice che era finto e che l’ho fatto apposta, io sono scioccata”, ha raccontato Giada sui social.



La Giovanelli, inoltre, ha spiegato di aver ricevuto non solo messaggi di sostegno, ma anche commenti offensivi da parte di haters che hanno cominciato improvvisamente a seguirla.

“Ieri ero molto arrabbiata, avevo una rabbia che non potete immaginare e ho postato quella foto e lo rifarei, semplicemente perché adesso mi sono resa conto di alcuni commenti che ho ricevuto dove dicevano “no dovevi stare zitta, queste cose non si dicono” come se mi dovessi vergognare, ma vergognare di che cosa?”, ha aggiunto.



Da qui la scelta di chiudere il proprio profilo Instagram per evitare d’imbattersi in commenti cattivi e offensivi.