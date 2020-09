Grande Fratello Vip: Signorini spiega perché ha scelto Antonella Elia

Alfonso Signorini ha spiegato perché ha scelto Antonella Elia come nuova opinionista del Grande Fratello Vip al posto delle altre candidate.

Manca poco, soltanto qualche giorno, e la quinta edizione del Grande Fratello Vip farà il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani. Ad affiancare Alfonso Signorini in questo viaggio ci saranno il cantante Pupo, che ha ricoperto il ruolo di opinionista già dalla passata edizione, ed Antonella Elia, che è stata promossa dopo il debutto da concorrente durante la passata stagione.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il padrone di casa ha spiegato come mai ha scelto proprio la showgirl come opinionista del reality di successo di canale 5, visto che in molti lo hanno accusato di aver già in mente il tutto durante la messa in onda della quarta edizione, insinuando di aver protetto Antonella per farne uscirne un’immagine pulita.

“Antonella è stata voluta fortemente da me come opinionista” ha subito precisato Alfonso. “L’ho scelta per due motivi: da un lato perché è imprevedibile, e conosce bene le dinamiche del programma avendone preso parte di recente. Lei va a gamba tesa e dice il suo parere in maniera diretta e senza fronzoli“ ha spiegato Signorini, anche la sua scelta è stata stroncata perfino da Karina Cascella, che avrebbe voluto ricoprire lei questo ruolo.

“Dall’altra parte l’ho voluto per la sua vene di follia, quella che piace tanto a me” ha concluso Signorini su Antonella Elia prima del Grande Fratello Vip, aggiungendo anche che con Pupo, suo compagno di viaggio in quest’avventura, si è subito creata una certa complicità. “Noi tre insieme siamo un vero divertimento” ha rassicurato il conduttore, che non vede l’ora di tornare sul piccolo schermo con questa quinta edizione del reality show di successo di canale 5.

Alfonso Signorini: com’è cambiato il Grande Fratello Vip con il coronavirus

Alfonso Signorini, durante il corso dell’intervista, ha anche rivelato come il coronavirus ha cambiato il GF Vip. Se le ultime puntate del reality show non avevano il contribuito del pubblico in studio, fondamentale per questo genere di programma, questa volta le cose saranno completamente diverse. Anche se la produzione ha dovuto adottare numerose regole per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Un po’ come Maria De Filippi che ha rivoluzionato lo studio di Uomini e Donne.

“Questa volta sarà diverso, il pubblico sarà di nuovo studio ma abbiamo preso tutte le precauzioni del caso” ha rassicurato il padrone di casa. “Prima potevamo ospitare ben 320 persone, ora ce ne saranno soltanto 100” ha spiegato Alfonso. “Stiamo pensando se mantenere le stesse persone per le due puntate settimanali, ma al solo pensiero di averli di nuovo con noi in diretta mi riempie di gioia” ha confidato.

“Loro sanno darti il giusto calore, con la loro partecipazione in studio, sia a me che mi ritrovo a condurre ma anche a chi segue lo show da casa” ha concluso, per poi ammettere che ha preteso soltanto il meglio per poter lavorare al progetto con il massimo della sicurezza in quanto ha una paura matta di poter contrarre il virus. La produzione, infatti, ha dovuto seguire alcune regole dettate da Alfonso Signorini per tranquillizzarlo durante il corso di questa quinta stagione.

“Lo studio è stato modificato. Abbiamo deciso di rendere molto più ampio lo spazio che ospita i familiari dei concorrenti” ha aggiunto. “Anche Antonella Elia e Pupo saranno seduti distanti e io sarò equidistante, di parecchio pure, da tutto e tutti” ha spiegato per poi ammettere di essere terrorizzato da tutta questa situazione. “Io ho paura soltanto all’idea di essere contagiato. Se mi tolgo la mascherina, rischio di avere un vero e proprio attacco di panico“ ha ammesso per rivelare anche un inedito retroscena riguardante la realizzazione del promo del Grande Fratello Vip.

“Da vero ipocondriaco ho costretto Antonella e Pupo a sottoporsi al tampone prima di girare insieme lo spot in cui siamo rinchiusi nell’automobile” ha dichiarato Alfonso Signorini terrorizzato dal coronavirus. “Ho preteso che disponessero due distributori di gel disinfettante, di un marchio scelto da me, all’ingresso e nel mio camerino. Ho chiesto poi che gli ambienti venissero sterilizzanti due volte al cerco e mi incontrerò con un massimo di due persone”.

“Ho deciso di non entrare quest’anno nella casa. Non mi fido di nessuno, mi misuro la febbre due volte al giorno, anche se i concorrenti sono stati tutti sottoposti ai dovuti controlli prima di entrare” ha concluso il conduttore. “Io farò il tampone una volta al giorno“.

Nonostante le paure di Alfonso, e le dovute misure di sicurezza adottate dalla produzione, il Grande Fratello Vip inizierà lunedì 14 settembre e il cast di quest’edizione, tra l’altro sembra che Alfonso abbia provinato due super vip all’ultimo secondo, sembra promettere grandi cose.