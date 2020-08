GF Vip: Fabio Testi fa un’insinuazione su Antonella Elia e Signorini

Fabio Testi, intervistato da Nuovo Tv, ha fatto una pesante insinuazione nei confronti di Alfonso Signorini e Antonella Elia, nuova opinionista del GF Vip.

Antonella Elia, come ormai noto, ha preso il posto di Wanda Nara nel ruolo di opinionista nella prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Tale decisione, inutile nasconderlo, non ha fatto impazzire gli ex concorrenti che hanno condiviso con la showgirl la partecipazione alla quarta edizione del reality show di canale 5, conclusasi durante i primi giorni di giugno.

Intervistati dal settimanale Nuovo Tv, a mostrare tutto il loro sdegno per tale scelta della produzione ci hanno pensato Fabio Testi e Antonio Zequila. In particolare Fabio, durante il corso dell’intervista, ha fatto una pesante insinuazione sulla showgirl e sul conduttore, affermando che già durante la loro edizione fosse chiaro che ci fosse una sorta di accordo tra le due parti.

“Si era capito sin dalla prima puntata che tra di loro ci fosse un accordo“ ha subito precisato Fabio Testi contro Antonella Elia e Signorini, che si sono visti prima dell’inizio del GF Vip. “Da quando la chiamava soldato Elia in ogni singola puntata” ha concluso l’attore per poi lasciare la parola a Zequila.

Antonella Elia al GF Vip, Zequila: “Andrà d’accordo con Pupo, alti uguale”

Antonio Zequila ha subito seguito le parole del suo collega Fabio Testi, quest’ultimo tra l’altro è convinto che Antonella Elia al Grande Fratello Vip oscurerà Pupo, lanciando l’ennesima frecciata che fa riferimento all’aspetto fisico piuttosto che alle qualità artistiche dei suoi interlocutori.

L’attore, che aveva già stroncato Antonella nella sua storia con Pietro Delle Piane, ha insinuato che lei e Pupo insieme funzioneranno alla grande in quanto hanno in comune la stessa altezza. Battuta piuttosto infelice che non ha di certo entusiasmato il popolo del web.

“Lei e Pupo sono alti uguali” ha esordito Zequila contro Antonella Elia. “Per questo motivo andranno bene insieme” ha concluso l’attore.

Antonella Elia al GF Vip ha fatto discutere e non poco i suoi colleghi, ma il pubblico da casa sembra essere tutto dalla sua parte.