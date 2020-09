Uomini e Donne: Maria De Filippi rivoluziona lo studio – FOTO

Maria De Filippi ha rivoluzionato lo studio di Uomini e Donne a causa delle norme anti covid. La foto mostra com’è dopo i drastici cambiamenti subiti.

Manca soltanto qualche giorno al ritorno di Uomini e Donne sul piccolo schermo degli italiani ed il pubblico è più curioso che mai di scoprire se quest’anno Gemma Galgani, indiscussa protagonista del Trono Over, riuscirà a trovare l’amore della sua vita dopo aver ritrovato la giovinezza grazie ad un lifting facciale.

Ma le novità di quest’edizione non si limitano al nuovo viso senza rughe di Gemma, ma riguardano anche lo studio della trasmissione che ha subito drastici cambiamenti per abbracciare le nuove norme anti covid emanante degli organi competenti al fine di rendere ancora possibile la partecipazione del pubblico in studio, che negli ultimi tempi era sparito dalla tv.

La foto mostra il nuovo studio di Uomini e Donne completamente rinnovato, cambiando non solo la postazione del pubblico, che si siederà nello spazio che era occupato in precedenza dai tronisti, ma anche quella della conduttrice che per la prima volta dal suo debutto al dating show dovrà condurre il programma all’in piedi, lasciando la sua storica seduta sugli scalini. Scalini che saranno occupati, invece, dai corteggiatori dei tronisti.

Maria De Filippi adotta le misure anti covid per lo studio di Uomini e Donne

Maria De Filippi condurrà per la prima volta, come anticipato, il programma all’in piedi e non seduta sui suoi storici scalini, ma un dubbio sorge spontaneo: se il pubblico occupa lo spazio che una volta era riservato ai tronisti, dove alle loro spalle era posizionato il video wall per permettere di seguire le esterne dallo studio, e il posto degli spettatori è stato assegnato ai corteggiatori, dove sarà possibile guardare le varie uscite dei tronisti?

Niente paura, la soluzione è presto servita. Come si può notare dalla foto del nuovo studio di Uomini e Donne, in alto è stato posizionato un video wall cilindrico che all’occorrenza scenderà al centro del palco per permettere a tutti i presenti di poter vedere i servizi che i telespettatori si godranno direttamente dal divano di casa.

Nulla, dunque, sembra essere lasciato al caso. Non ci resta che attendere il debutto di questa nuova stagione, di cui è stata anticipata la messa in onda, per vedere quello che Maria De Filippi ha in serbo per tutti noi.