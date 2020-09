Beatrice Valli, il top è troppo scollato e i fan sognano – Foto

Beatrice Valli incantevole da Venezia. La maglietta della compagna di Marco Fantini è troppo scollata e i fans sognano: quanta bellezza, foto.

Mano sulla fronte, capelli sciolti e un top scollato che mette in risalto il decolletè fanno sognare i fan sempre più numerosi di Beatrice Valli. Una foto scattata a Venezia e che manda in delirio il web quella scattata dalla compagna di Marco Fantini che sfoggia orgogliosamente la sua bellezza resa unica dalla terza gravidanza.

Diventata mamma per la terza volta lo scorso maggio, Beatrice sta tornando lentamente al suo peso forma regalando ai fan foto in cui sfoggia le sue curve morbide e materne come nella foto che vedete qui in alto.

Beatrice Valli, curve morbide in intimo: un’opera d’arte

In intimo, Beatrice Valli sfoggia le curve morbide in un video che ha mandato in tilt Instagram collezionando più di 200mila like.

“Non vi ho mai nascosto la trasformazione che ha subito il mio corpo dopo la terza gravidanza. A tre mesi e mezzo dal parto ho ricominciato ad allenarmi con più costanza, ma come vi ho sempre detto non ho fretta di tornare nelle mie forme pre parto.

Imparare ad amarsi ed accertarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale”, scrive la Valli che, dopo la scita di Azzurra, sta perdendo i kg messi su durante la gravidanza senza fretta e, soprattutto, godendosi ogni istante con la sua bambina.

Bellissima, con il corpo di una mamma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostra senza trucchi e senza filtri ai suoi followers che si complimentano con lei per la sincerità.

La Valli non si è mai nascosta e lo conferma mostrando a tutti i cambiamenti subiti dal proprio corpo dopo tre gravidanze.

Dopo lo spavento per il furto subito, Beatrice Valli torna a sorridere grazie all’affetto del compagno Marco Fantini, dei figli Alessandro, Bianca e Azzurra e dei fans. “Che bellezza”, “La tua semplicità”, “Meravigliosa”, “Che bella che sei”, sono solo alcuni dei commenti sotto la foto qui sopra.