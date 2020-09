Elisabetta Gregoraci saluta i followers e si congeda da Instagram prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip e lascia tutti senza parole, foto.

Elisabetta Gregoraci si congeda dai fans prima di varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 5 con la foto che vedete qui in alto. Costume da bagno, tacchi e una posa sensualissima con cui l’ex moglie di Flavio Briatore fa sognare i fans prima di diventare ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip di Anfonso Signorini.

“Ciao ragazzi, ci siamo quasi..sta per iniziare la mia avventura, sono molto emozionata e non vedo l’ora di entrare nella casa più spiata d’Italia! Mi mancheranno il nostro rapporto e le nostre chiacchierate, anche se non ho avuto il piacere di vedervi tutti, ormai è come se vi conoscessi da sempre! So che mi sosterrete e mi starete vicini e vi ringrazio di cuore per questo! Vi mando un abbraccio ed un bacio virtuale, la vostra Eli”, scrive la Gregoraci sotto il post.

Elisabetta Gregoraci: leggins e maglietta bianca, è sempre bellissima

Sorriso smagliante e maglietta bianca per Elisabetta Gregoraci che, dopo averci pensato molto, ha deciso di vivere l’avventura del Grande Fratello Vip 5. Bellissima e disponibile, è pronta a raccontarsi totalmente per poter farsi conoscere senza filtri dal pubblico. La persona di cui sentirà totalmente la mancanza è il figlio Nathan Falco a cui sta scrivendo delle lettere per fargli sentire comunque la sua presenza.

“Sono agitata, non dormo da giorni però sono felice di iniziare questa nuova avventura. Flavio non è contento di questa decisione, ne abbiamo parlato, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza”, ha detto ai microfoni di Silvia Toffanin nell’intervista rilasciata a Verissimo e trasmessa il 12 settembre su canale 5.

La Gregoraci è dunque pronta ad entrare nella casa. Il suo ingresso avverrà lunedì 14 settembre dal momento che è stato scelto di dividere gli ingressi in due puntate.