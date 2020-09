Elisabetta Gregoraci piange a Verissimo: “Briatore lo ha capito tardi”

Elisabetta Gregoraci in lacrime a Verissimo ha raccontato la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore prima dell’ingresso al GF Vip.

Elisabetta Gregoraci è la prima concorrente del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Per l’occasione, la conduttrice ha scelto di concedere un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo dove per la prima volta, dopo ben tre anni, ha scelto di parlare della fine del suo matrimonio con Flavio Briatore. Senza tralasciare, ovviamente, lo stato di salute attuale del suo ex marito che, come ormai noto, ha contratto il coronavirus.

“Flavio ci ha fatto prendere un grande spavento, ma fortunatamente adesso sta bene” ha subito precisato Elisabetta. “Come ben sapete, ha contratto il virus ma ringraziando il cielo non c’è stata nessuna complicazione e non ha avuto alcun problema legato alla respirazione” ha tranquillizzato la Gregoraci per poi rispondere alla domanda riguardante il suo divorzio dall’imprenditore.

“Ho sofferto tanto durante la fine della nostra relazione, ma è stato lui a commettere gli errori più grandi ma quando lo ha capito era troppo tardi“ ha spiegato la showgirl. “Per lui sono stata una grande compagna e spesso ho annullato me stessa per lui“ ha ammesso amara Elisabetta Gregoraci a Verissimo.

“Il nostro matrimonio è finito da tre anni, ma nonostante tutto ci lega un grande affetto” ha concluso l’ospite di Silvia Toffanin, che nel corso della puntata ha accolto anche la tragica confessione di Chiambretti. “Sono ancora molto presente nella sua vita, ma dopo di tutto siamo stati insieme per 13 anni. Sa bene che può contare sempre su di me“ ha aggiunto.

Verissimo anticipazioni, Elisabetta Gregoraci: “Briatore? Lo sgrido spesso”

Elisabetta Gregoraci, durante il corso della sua intervista a Silvia Toffanin, ha anche ammesso per la prima volta che non sempre è d’accordo sulle dichiarazioni rilasciate dal suo ex marito Flavio Briatore e che spesso, a suo parere, farebbe meglio a non prendere la parola piuttosto che dire certe cose.

“Lo sgrido spesso anche se ho scelto di restare al suo fianco qualsiasi cosa accada” ha rivelato Elisabetta Gregoraci su Briatore. “Ma ci tengo a precisare che non sono d’accordo su tutto quello che dice e penso che a volte farebbe meglio a stare zitto ma ho imparato che le persone non si possono cambiare“ ha ammesso per la prima volta, chiarendo anche che non ha alcuna intenzione di ricostruire il loro matrimonio.

“Non ho intenzione di tornare con lui. Anche se da quando ci siamo lasciati ho avuto soltanto una storia ed è finita male” ha ammesso la Gregoraci prima del GF Vip, che ha rivelato di soffrire troppo nella casa per la mancanza di suo figlio. “Onestamente faccio fatica ad innamorarmi di nuovo. Sono diventata una donna indipendente e sono consapevole di poter incutere un certo timore, ma credo ancora nell’amore” ha concluso e chissà che non possa trovarlo all’interno del reality show di Alfonso Signorini, visto che il cast del Grande Fratello Vip presenta nomi parecchio interessanti.

Elisabetta Gregoraci lunedì varcherà la famosa soglia rossa e siamo sicuri che riuscirà a mostrare al pubblico del piccolo schermo inediti lati della sua forte personalità.