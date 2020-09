Flavio Briatore dopo la positività al Covid: “Sto bene”

Ancora ricoverato al San Raffaele, Flavio Briatore dopo il Covid posta un messaggio su Instagram per aggiornare sulla sua salute e ringrazia tutti

Qualche giorno prima di Silvio Berlusconi, anche Flavio Briatore ha scoperto di essere positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato al San Raffaele. Dopo la paura iniziale, per il manager cuneese va sempre meglio e oggi è proprio lui con un messaggio su Instagram a fare chiarezza sulla sua salute. Il post e il video sono un inno all’ottimismo.

“Sto bene, in super forma, pronto per ripartire e dobbiamo ripartire”, ha detto Briatore che ne ha approfittato per ringraziare tutti quanti gli hanno fatto gli auguri. L’imprenditore spiega che non ha voluto sparire, semplicemente deve seguire le regole dell’isolamento e spera che la situazione finisca presto. In ogni caso, nelle mano del professor Zangrillo (come Berlusconi) sente di essere al sicuro. “L’importante è avere sempre voglia di andare avanti e non fermarsi mai. Non ci fermeremo mai, un abbraccio a tutti”, ha concluso.