Grande Fratello Vip 5 al via: gli ingressi dei concorrenti divisi in due puntate. Ecco i nomi dei vip che entreranno nella casa lunedì 14 settembre.

Il Grande Fratello Vip sta per riaprire i battenti. Lunedì 14 settembre, Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia, dallo studio di Cinecittà, daranno ufficialmente il via alla nuova edizione del reality che, fino a dicembre, andrà in onda con un doppio appuntamento serale, il lunedì e ilvenerdì.

«La volta scorsa il raddoppio è andato bene, gli ascolti hanno tenuto. Forti di questo e anche degli investimenti pubblicitari, abbiamo deciso di rifarlo. Andremo in onda il lunedì e il venerdì, per 13 settimane, fino ai primi di dicembre. Si comincia il 14 settembre», ha dichiarato Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni.

Gli ingressi dei concorrenti saranno così divisi in due gruppi: chi entrerà lunedì 14 settembre?

Grande Fratello Vip 5: i concorrenti che faranno il loro ingresso nella casa lunedì 14 settembre

Tra le prime concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia, ci sarà Elisabetta Gregoraci che a Verissimo si è raccontato tra le lacrime. Con lei, lunedì 14 settembre, entreranno: Fausto Leali, Enock Barwuah, Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Patrizia De Blanck, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Flavia Vento,, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli.

Venerdì 18 settembre, invece, nella Casa entreranno: Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria che saranno in gioco come unico concorrente, Paolo Brosio, Stefania Orlando, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe e Francesco Oppini.

Il Grande Fratello Vip 5, dunque, andrà regolamente in onda nonostante sarebbe stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra il team professionale. I concorrenti sono già isolati e tornerà anche il pubblico come ha spiegato Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni:

«Sì, ma con tutte le precauzioni del caso. Prima avevamo 320 persone, adesso saranno 100. Stanno anche valutando di mantenerle fisse per due puntate. Comunque, avere di nuovo il pubblico è bellissimo. C’è bisogno di calore e partecipazione, sia per me che per chi ci segue da casa».