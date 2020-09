Il Grande Fratello Vip 5 sospeso? Secondo Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, ci sarebbe un caso di positività al Covid 19.

Il Grande Fratello Vip 5 salta per un caso di positività al Covid 19? Secondo quanto fa sapere su Twitter Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, sarebbe stato accertato un caso di positività al coronavirus all’interno del reality show che dovrebbe partire lunedì 14 settembre, in prima serata su canale 5. Chi è la persona positiva al Covid 19?

Grande Fratello Vip 5: spunta un positivo al coronavirus

“Caso di coronavirus al GF Vip”: con questo twett, Giuseppe Candela ha lanciato la clamorosa indiscrezione sul reality show di Alfonso Signorini. Il giornalista di Dagospia non ha aggiunto dettagli e, per ora, non si sa se il caso di positività al Covid 19 riguardi uno dei concorrenti o una persona che lavora dietro le quinte. Il reality show, dunque, verrà posticipato come Ballando con le stelle 2020 che è slittato al 19 settembre dopo la positività di Samuel Peron e Daniele Scardina?

Per ora non ci sarebbero altri dettagli e dalla produzione del Grande Fratello Vip non è ancora arrivata una conferma o una smentita. Si saprà qualcosa di più nelle prossime ore? Nel frattempo, ricordiamo che sono pronti a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà:

Elisabetta Gregoraci che, a Verissimo, si è lasciata andare alle lacrime prima della grande avventura; Stefania Orlando, Francesca Pepe, Adua Del Vesco ex fidanzata di Gabriel Garko e che, nella casa, ritroverà un altro suo ex fidanzato ovvero Massimiliano Morra, anche lui concorrente ufficiale; Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria che formeranno un solo concorrente; Matilde Brandi, Dayane Mello, l’ex moglie di Luca Argentero, Myriam Catania, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Fausto Leali, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah, Andrea Zelletta, Fulvio Abbate, Denis Dosio.

Il Gf Vip 5, dunque, partirà regolarmente lunedì 14 settembre o sarà posticipato?