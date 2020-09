Uomini e Donne: Armando Incarnato ruba le corteggiatrici ai tronisti

Armando Incarnato, invece di pensare alle dame del Trono Over di Uomini e Donne, ha puntato alle corteggiatrici dei tronisti e loro non l’hanno presa bene.

La registrazione di Uomini e Donne dell’11 settembre non ha assolutamente nulla in meno rispetto alle puntate che l’hanno preceduta in questione. Come al solito, infatti, ne vedremo delle belle in quanto questa nuova versione del format, che vede uniti Trono Classico e Trono Over, il divertimento e il trash è all’ordine del giorno.

Il Vicolo delle News, grazie alla presenza delle loro talpe in studio, ha rivelato in anteprima cosa accadrà in puntata e i colpi di scena non mancheranno di certo. Se nella prima puntata, i giovani corteggiatori non disdegnavano di guardare le donne degli Over, nemmeno i cavalieri hanno mancato di fare apprezzamenti nei confronti delle ragazze più giovani e chi meglio di Armando Incarnato, che di recente ha lanciato un appello sul web, poteva aprire le danze?

Il cavaliere ha messo gli occhi su una delle corteggiatrici di Gianluca, Lucrezia. Lei non l’ha di certo disdegnato e nel corso della settimana lo ha sentito e lo ha pure visto. Il tronista non ha reagito di certo bene e, piuttosto infastidito, ha dato un ultimatum alla giovane: ha 7 giorni di tempo per scegliere tra lui e Armando.

Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne riuscirà ad avere la meglio? In studio fanno tutti il tifo per il tronista, in quanto accusano Incarnato di badare un po’ troppo a quelle più giovani quando dovrebbe concentrarsi sulle dame del parterre.

Anticipazioni Uomini e Donne: Nicola si scusa con Gemma e lei liquida Paolo

Le anticipazioni di Uomini e Donne non finiscono di certo qui. Che puntata sarebbe senza Gemma Galgani al centro dello studio? La dama aveva iniziato una conoscenza con Paolo, se non vi ricordate di lui a fine articolo potete rinfrescarvi la memoria, e dopo essersi scambiati un bacio che ha definito umido, proprio come quello che diede a Juan Luis, decide di concludere il tutto.

“Non è scattato nulla” si è giustificata la dama, che di recente ha anche rivelato chi le ha pagato il lifting, facendo andare su tutte le furie Tina Cipollari che l’accusa di recitare ogni volta lo stesso copione.

Durante il corso della puntata è intervenuto anche Nicola Vivarelli che, dopo aver litigato con la dama, che le ha regalato una rosa bianca per scusarsi nel non averla salutata la scorsa volta.

Anche il ragazzo è stato bersaglio di critiche, non per la rosa, ma per aver messo gli occhi su una delle corteggiatrici dei tronisti, facendo scattare il dubbio che forse forse non era poi così interessato alle donne di altri tempi.

Dopo di tutto lo avevamo previsto, il Trono misto di Uomini e Donne regala ancora più gioie al pubblico del piccolo schermo rispetto alla versione a cui eravamo abituati. Brava Maria.