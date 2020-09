Arriva via Instagram la foto che conferma il definitivo ritorno di fiamma tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: tra i due, a quanto pare, pace fatta

I protagonisti del gossip dell’estate sono stati loro, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

La coppia era entrata in crisi durante una vacanza in Sardegna, tanto che Cecilia era tornata sola sulla terra ferma.

Certo, c’è stato anche chi ha ipotizzato che tra i due la crisi fosse tuta una finta, una sorta di trovata pubblicitaria per tornare in prima pagina sulle riviste di gossip.

Comunque le cose siano andate pare che ora il sereno sia finalmente tornato per questa coppia oramai consolidata e a dare prova della pace fatta arriva una story pubblicata dalla stessa Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez: prima foto di Ignazio Moser dopo la pace

Dopo una serie di scatti solitari e persino un red carpet veneziano senza accompagnatore, Cecilia Rodriguez torna a condividere la sua vita anche virtuale con il fidanzato Ignazio Moser.

Dalle ultime stories condivise dalla ragazza sembra che i due stiano vivendo un weekend fuori porta, un weekend di pedalate per Ignazio Moser e a svelarcelo è proprio una foto condivisa da Cecilia.

Nello scatto si può vedere il ciclista pronto a inforcare la sua bicicletta: il ragazzo ha già pantaloncini, scarpe e tutto ma sta ancora indossando la giacca da corsa.

Certo uno scatto non tra i più romantici e nemmeno sensazionalistico ma che, senza ombra di dubbio, cancella ogni perplessità nazional popolare circa la pace fatta in quel della coppia.

Con il finire dell’estate dunque sembra finire anche la burrasca per questa coppia oramai più che solida da quel de Grande Fratello Vip, reality che vide sbocciare l’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, nonostante questa all’epoca fosse ancora impegnata con Francesco Monte.

I due del resto non sono certo i meno avvezzi a problemi, polemiche e ostacoli da superare e chissà che questa ennesima crisi non renda la coppia ancor più solida, proprio a partire da questa semplice foto di un’uscita in bicicletta per Ignazio Moser.