Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser superano la crisi estiva ma c’è chi sostiene che i due non abbiano mai avuto neanche una semplice lite.

Tra i più chiacchierati gossip dell’estate c’è stato senza dubbio quello che ha visto come protagonisti Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e una presunta crisi della coppia nata in quel del Grande Fratello Vip.

Ricordiamo tutti Andrea Damante che presentava ai vacanzieri della Sardegna suo fratello Ignazio Moser come il single più ambito, confermando così implicitamente che l’amatissima coppia fosse oramai scoppiata.

L’emergenza però, così come dal nulla era nata, nel nulla sembra poi essersi conclusa e la coppia pare aver ritrovato il suo equilibrio e la sua felicità.

Tutto così facile? La rapidità della risoluzione pare aver fatto vacillare le certezze del mondo del gossip e uno die più illustri esponenti di questo universo palesa ora tutte le sue perplessità: ma quale crisi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avranno al massimo fatto una bella litigata.

Rodriguez e Moser, la crisi era tutta una finta

A Mattino Cinque è intervenuto quest’oggi tra i vari ospiti Maurizio Sorge, colui che da dietro la sua macchina fotografica ha scattato alcune delle immagini più famose degli ultimi anni.

In studio si parlava dei gossip più bollenti della calda estate che volge al termine e certo non spioveva fare a meno di citare la crisi Rodriguez-Moser ma Sorge ha palesato subito i suoi dubbi.

Secondo il paparazzo il carattere fumantino di Cecilia Rodriguez avrebbe provocato molto più parapiglia in caso di una vera cresi: sorge dunque il dubbio che tra i due i rapporti siano sempre rimasti più che pacifici, al massimo una piccola lite ingigantita poi dalla stampa e cavalcata dalla stessa coppia.

Già perché l’idea di Maurizio Sorge sarebbe che Cecilia e Ignazio abbiano sfruttato il gossip per tornare alla ribalta, per vedere nuovamente loro volti in prima pagina.

Accusa pesante, non vi pare?

Il resto del gruppo di Mattino Cinque si è ovviamente dissociato dalle parole del paparazzo ma oramai la bomba è lanciata.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto finta?