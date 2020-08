Ignazio Moser è single? L’inattesa presentazione di Damante

Ignazio Moser è tornato single? La strana presentazione da parte di Andrea Damante solleva nuovi dubbi.

Ignazio Moser è senza alcun dubbio uno dei protagonisti principali del gossip di quest’estate. Da un po’ di tempo, infatti, si vocifera di una crisi con Cecilia Rodriguez. Un gossip che entrambi hanno più volte smentito ma che sembra continuare a circolare e che nelle ultime ore, grazie all’intervento di Damante, si è fatto ancora più vivo.

Andrea Damante e la strana affermazione su Ignazio Moser

Come molti sapranno, Andrea Damante e Ignazio Moser hanno deciso di trascorrere insieme qualche giorno di relax in Sardegna. I due sono partiti insieme e senza le rispettive compagne, sorprendendo non poco i tanti follower.

A peggiorare le cose, durante un esibizione all’Ambra Night, locale di San Teodoro, Damante avrebbe presentato Ignazio in modo piuttosto singolare.

L’ex tronista, come visibile nel video qui sopra, ha infatti annunciato l’amico rivolgendosi alle single di San Teodoro e presentando loro suo “fratello” Ignazio. Una presentazione che ha ovviamente riaperto il dubbio su una crisi da Ignazio e Cecilia. Cosa evidenziata dalla stessa Deianira Marzano che ha condiviso il video sul web.

Inutile dire che i commenti non sono mancati. Non sono sulla presunta crisi ma sui modi di fare di Ignazio e Moser che pare stiano facendo discutere molta più gente di quanto si pensi.

Sempre Deianira Marzano, nei giorni scorsi, avrebbe mostrato anche delle storie in cui una segnalazione avrebbe riportato uno strano scambio di follow tra Moser ed una ragazza conosciuta in un locale. Notizia della quale ci sono poche prove e per cui non sono giunte né smentite né conferme.

Ciò che resta certo è che al di là della smentita circa la crisi, da parte dei diretti interessati (qui trovate la smentita fatta qualche giorno fa da Ignazio Moser), quanto detto da Damante ha riaperto la questione, aumentando i dubbi circa una storia che fino a poco tempo fa sembrava andare a gonfie vele e che, invece, con la bella stagione pare sia arrivata ad un punto critico.