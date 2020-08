Ignazio Moser rompe il silenzio su Cecilia Rodriguez: l’ex gieffino, in vacanza con gli amici, parla del gossip che lo ha travolto: “Notizie false”.

Ignazio Moser rompe il silenzio sul gossip che ha travolto lui e Cecilia Rodriguez. Da giorni si rincorrono rumors in merito alla storia d’amore dei due ex gieffini che si sono conosciuti e innamorati proprio nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver letto tantissime news in merito, Ignazio Moser, in vacanza in Sardegna, ha deciso di parlare e dire la sua su tutti i rumors.

Ignazio Moser su Cecilia Rodriguez: “Notizie false. Quando ci sarà qualcosa da dire ve lo dirò io”

Negli scorsi giorni, uno scoop del settimanale Oggi ha accostato ad Ignazio Moser il nome dell’attrice Anna Safroncik. Dopo aver letto tante notizie in merito, Moser che si trova in Sardegna con gli amici tra cui anche ll

“Sono alcuni giorni che stanno circolando notizie che dire false è poco, sono delle gran pu**anate. Chiedo a questi che si autodefiniscono giornalisti di informarsi meglio prima di scrivere. E quando ci sarà da informarsi meglio Ve lo dirò io!”, ha detto Ignazio su Instagram.

Le parole di Moser arrivano dopo una prima smentita del gossip che ha travolto l’ex ciclista. Da parte di Cecilia Rodriguez, invece, non è arrivata nessuna dichiarazione. La sorella di Belen si è rifugiata tra le braccia dei genitori, mamma Veronica e papà Gustavo con cui ha trascorso il Ferragosto.

Cosa sta accadendo, dunque, tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Difficile rispondere a questa domanda. La coppia, stando agli ultimi rumors, starebbe attraversando un momento delicato. Sia Ignazio che Cecilia, però, per il momento, non sembrerebbero intenzionati a rilasciate dichiarazioni. Il loro è un amore grande e che li ha portati a viversi totalmente sin dal primo gioeno. I fans, dunque, si augurano di vederli nuovamente insieme, ancora più felici e innamorati. Fino a pochi mesi fa, del resto, la coppia sembrava intenzionata a coronare il proprio amore allargando la famiglia.