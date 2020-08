Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Chi svela la verità

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha svelato tutta la verità sulla loro storia.

Negli scorsi giorni si è a lungo parlato di una possibile crisi di coppia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due, da quando si sono incontrati nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip, non si sono mai separati, nemmeno per un secondo. Per questo motivo ha stupito la loro scelta di fare due vacanze separate, visto che vivono quasi in simbiosi.

Sul web, come prevedibile, è impazzata la voce della crisi tra Ignazio e Cecilia. La coppia però non ha mai commentato tale notizia ma hanno scelto di raccontare tutta la verità attraverso le pagine del settimanale Chi dove raggiunti da Gabriele Parpiglia hanno raccontato ogni cosa.

Parpiglia ha confermato la crisi tra Cecilia e Ignazio, chiarendo però che i due sono riusciti a riappacificarsi e che la crisi è stata superata brillantemente tant’è che sono tornati uno al fianco dell’altro.

Il motivo di tale crisi, secondo quanto confidato da Parpiglia, sarebbe da riscontrare nell’eccessiva gelosia di lei e nelle troppe insicurezze di lui, ma fortunatamente sono riusciti a venirsi incontro e ha trovare una strada da poter percorrere insieme.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme: l’annuncio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nonostante le difficoltà riscontrate nel loro rapporto, sono riusciti a trovare la forza di andare avanti e di risolvere tutte le loro problematiche. Gabriele Parpiglia, come anticipato, ha svelato nel dettaglio cos’è successo, rivelando perfino le date in cui è scoppiata la crisi e quella di riappacificazione.

“La rottura tra i due, pur non essendo stata confermata sui social, è un evento reale che possiamo confermare” ha premesso Parpiglia, prima che loro pubblicassero la prima foto dopo la crisi. “Sono entrati in crisi durante il primo weekend di agosto. Lui si trovava a Forte dei Marmi con degli amici, mentre lei era a Capri con Belen” ha proseguito il giornalista.

“La crisi però è ormai superata: Ignazio e Cecilia si sono riappacificati il 10 agosto alle ore 22, quando sono atterrati insieme in Sardegna. Anche se lui ha rischiato di dover prendere quel volo da solo” si legge sul nuovo numero di Chi. “A complicare le cose sono state la gelosia di lei e le insicurezze di lui, uniti dalla paura di perdersi nel caos della vita. Questo ha spinto i due ad allontanarsi, a litigare per ore al telefono, rischiando di allontanarsi in maniera definitiva”.

“Lui sta per prendere l’aereo da solo per trascorrere le vacanze in via solitaria nella casa che aveva prenotato con lei, ma ha preferito lasciare l’aereoporto e correre a riprendersi Cecilia” conclude l’articolo.

“Cecilia mi ha mancata troppo e non ho resistito al pensiero di passare l’estate senza di lei” ha riferito Ignazio Moser a Gabriele Parpiglia.