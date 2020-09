Maria Teresa Ruta, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Maria Teresa Ruta, chi è? Età, altezza, peso, carriera, figli, ex marito, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice.

Maria Teresa Ruta è una delle conduttrici più conosciute della televisione italiana e apprezzata dal pubblico. Da anni protagonista del mondo dello spettacolo, ma chi è davvero Maria Teresa Ruta? Quanti figli ha? chi è l’ex marito e chi è l’attuale compagno? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Maria Teresa Ruta: età, altezza, peso e vita privata

Data di nascita: 23 aprile 1960

Età: 60 anni

Segno zodiacale: Toro

Professione: Conduttrice televisiva, Showgirl

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Torino

Altezza: 172 cm

Peso: 54 kg

Maria Teresa Ruta è nata a Torino il 23 aprile 1960 da padre siciliano e madre originaria di Taurianova. Cresce nel capoluogo piemontese e, dopo aver vinto un concorso di bellezza, a 15 anni entra nel mondo dello spettacolo. Comincia così un periodo in cui si divide tra scuola, lavoro e le gare di atletica.

A 18 anni ha smesso di allenarsi e di bere e ha cominciato ad avere anche problemi con il cibo nutrendosi solo di succhi di pompelmo e rape fino a perdere 14 kg in pochi mesi.

Nel 1987 Maria Teresa Ruta si sposa con Amedeo Goria, giornalista sportivo, da cui ha avuto due figli Guendalina, nata il 04 dicembre 1988 e di Gian Amedeo, nato nel 1992. Il matrimonio è finito nel 1999 e nel 2004 i due hanno ufficialmente divorziato. Successivamente incontra Roberto Zappulla che ha sposato nel 2015 in Etiopia dopo dove anni di fidanzamento.

La confessione sulla tentata violenza

Maria Teresa Ruta ha vissuto un episodio terribile nel suo passato. La conduttrice ha infatti confessato di aver subito un tentativo di violenza ai microfoni del settimanale Di Più come si legge in un articolo de Il Messaggero de 10 giugno 2014.

“Era il 14 agosto 1977: la città, alla vigilia di Ferragosto, era deserta. Quel giorno, tra l’altro, dovevo ripartire per tornare dai miei genitori. Mancavano tre ore al mio treno e io avevo deciso di fare un’ultima passeggiata nel quartiere. Proprio mentre ero di ritorno, a pochi metri dal palazzo in cui alloggiavo, mi sono imbattuta in due ragazzi di venti anni o poco più. Loro mi hanno guardato e si sono messi a ridere. Mi hanno strappato la borsa, la collanina che portavo e gli orecchini, facendomi sanguinare un orecchio. lo ho cercato di difendermi,ma loro hanno reagito sferrandomi calci, con ferocia. Poi il più cattivo dei due, che aveva capelli biondi e ricci, ha detto: “Adesso con questa qui ci divertiamo”. Queste parole mi hanno gelato il sangue. Un istante dopo, mi hanno strappato la camicetta, mi hanno afferrato con forza il seno e hanno cercato di calarmi i jeans. Per fortuna, però, non sono riusciti a fare quello che avevano in mente. Proprio in quel momento, infatti, si è udita la voce di una donna, che, forse perché aveva-sentito le mie urla, gridava: “Che cosa succede?”. Sentendola, i miei aggressori sono scappati”.

La carriera

La carriera di Maria Teresa inizia nel 1976 quando vince il concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio. Nel 1978 viene rapita dalla passione per la recitazione e debutta come attrice a teatro continuando a lavorare anche come fotomodella. Dal 1986 al 1991 presenta La domenica sportiva e nel 1991 è l’inviata a Il processo del Lunedì. Approda poi a Lo Zecchino d’oro che conduce dal 1989 al 1994. Negli anni successivi conduce Giochi senza frontiere, Uno Mattina Estate, Vivere bene, Ok il prezzo è giusto, Bravo bravissimo club.

Diventa inviata di Quelli che il calcio. nel 2004 partecipa all’Isola dei Famosi. Nel 2012 approda sull’emittente televisiva Vero Capri dove conduce diversi programmi. Nel 2018 partecipa a Pechino Express in coppia con Patrizia Rossetti vincendo il reality di Raidue. A settembre 2020 è una concorrente del Grande Fratello Vip 5.