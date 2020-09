Guenda Goria, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Guenda Goria, chi è? Età, altezza, vita privata, carriera, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sulla figlia di Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria è un’attrice e una musicista italiana che lavora soprattutto a teatro. E’ la primogenita di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ma chi è davvero Guenda? Quanti anni ha? E’ fidanzata? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Guenda Goria: età, altezza e vita privata

Nome: Guendalina

Cognome: Goria

Altezza: 173 cm

Data di Nascita: 4 dicembre 1988

Età: 31

Luogo di Nascita: Roma

Segno Zodiacale: Sagittario

Titolo di Studio: Laurea

Guenda è nata a Roma il 4 dicembre 1988 da mamma Maria Teresa Ruta e papà Amedeo Goria. Ha un fratello più piccolo, Gianamedeo, nato nel 1992. Si è laureata in Filosofia Estetica presso l’Università degli Studi di Milano e parla fluentemente quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e portoghese.

Ha studiato per 10 anni danza classica e e tip-tap presso la Accademia di Annamaria Ferrari Bruno, si è diplomata presso The Actor’s Academy di Milano e in pianoforte presso il Conservatorio Verdi di Milano.



In televisione ha debuttato nel 2006 quando le è stata affidata la conduzione del programma Sun Splash Festival in onda sul canale All Music. La sua passione, però, è la recitazione. Oltre a lavorare in teatro, ha partecipato anche a fiction importanti come: Crimini, Così fan tutte, Natale coi fiocchi, Un passo dal cielo, Con il sole negli occhi e Il Paradiso delle Signore. Nel 2020 entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip 5 insieme alla madre Maria Teresa Ruta.

La vita privata

Molto riservata, Guenda non ama molto parlare di sè. Tuttavia, si sa che è fidanzata con dal 2006 con Stefano Rotondo. Lei aveva 16 anni e lui 36. Si sono conosciuti in Kenya e da allora non si sono più lasciati. “Il nostro rapporto è alla pari nonostante la differenza d’età, siamo due persone con animo simile e con gli stessi interessi. Stare con lui è stata la scelta migliore che potessi fare”, ha dichiarato Guenda a Di Più Tv come si legge su Excite.it.