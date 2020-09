Patrizia De Blanck, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Patrizia De Blanck, chi è? Età, altezza, peso, vita privata, carriera, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sulla contessa.

Patrizia De Blanck è un personaggio televisivo italiano. Presente come opinionista in diversi programmi, si è fatta conoscere e amare dal pubblico per il suo forte temperamento, ma chi è davvero la De Blanck? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Patrizia De Blanck: età, altezza, peso e vita privata

Nome d’arte: Patrizia De Blanck

Soprannome: La Contessa

Data di nascita: 9 novembre 1944

Età: 75 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Personaggio televisivo

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 9 novembre 1944; è figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal. Nel 1960 si sposa con l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner. Il matrimonio finisce pochi mesi dopo perché lui fu colto in flagrante adulterio con il suo migliore amico

Nel 1971 sposa in seconde nozze Giuseppe Drommi, console di Panama, da cui ha avuto una figlia, Giada, anche lei frequentatrice dei salotti televisivi.

La carriera

Nel 2002, torna in televisione in Chiambretti c’è su Rai 2 con Piero Chiambretti, mentre l’anno successivo è ospite fissa di Domenica in condotta da Paolo Bonolis. Nel 2005 partecipa al reality di Raiuno, Il Ristorante. Nel 2006 partecipa al programma radiofonico di Igor Righetti Il ComuniCattivo in onda su Radio 1. Nel 2008 partecipa all’Isola dei Famosi e nel 2011 con la figlia Giada partecipa al film Vacanze di Natale a Cortina in cui interpreta se stessa.

Nel 2018 è stata ospite del Grande Fratello Vip scontrandosi con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, concorrente di quell’edizione e a settembre 2020 diventa concorrente del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Sgnorini.

Ha anche pubblicato un’autobiografia dal titolo “A letto col diavolo”, pubblicata nel 2008 e scritta con Matilde Amorosi.