Antonella Mosetti stroncata a Domenica Live, lei sbotta: “Rosiconi!”

Antonella Mosetti è stata stroncata dagli opinionisti di Domenica Live durante la sua prima ospitata in tv dopo essere risultata positiva al covid.

Antonella Mosetti è stata una dei tanti personaggi televisivi ad essere positiva al coronavirus dopo essere tornata dalle vacanze in Sardegna. Per la prima volta la showgirl, dopo aver contratta il virus, è stata ospite in tv e ha scelto di raccontare la sua esperienza a Domenica Live da Barbara d’Urso, dove è stata stroncata dagli opinionisti presenti in studio.

Tra questi, quelli che hanno maggiormente stroncato la showgirl, ci sono stati Karina Cascella, che vive a Bergamo una delle città che durante il periodo di lookdown è stata maggiormente colpita dal virus, e Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne che non solo ha contratto il virus ma è finito in terapia sub intensiva.

I due hanno accusato Antonella, ed anche Eliana Michelazzo, di aver utilizzato la malattia come uno strumento utile per aumentare la propria visibilità sui social, trattando il tutto in maniera piuttosto superficiale dimenticando che ci sono migliaia di persone che hanno perso la vita proprio a causa del virus.

“Non è di certo colpa nostra se non si sono manifestati sintomi gravi” ha subito replicato Antonella Mosetti a Domenica Live, che è stata una dei tanti vip che hanno preso il virus al Billionaire di Flavio Briatore. Leonardo e Karina hanno prontamente replicato, affermando che ovviamente lei non ha nessuna colpa per i morti che la malattia si è portata dietro, ma non dovrebbe spettacolarizzare il tutto in segno di rispetto visto che qualche giorno dopo aver annunciato di essere positiva al covid ha condiviso una frase provocatoria in cui sosteneva che il covid era l’unica cosa che gli utenti della rete che la criticavano potevano permettersi di prendere al locale di Briatore.

Antonella si è giustificata affermando che lei non ha assolutamente scritto quella frase, ma che si è limitata a ricondividerla sui social dopo che si trovava in uno stato d’animo particolare in cui non facevano altro che ricevere critiche ed attacchi sul suo profilo Instagram.

Karina Cascella e Leonardo Greco hanno stroncato Antonella Mosetti a Domenica Live, ribadendo che una motivazione del genere non è in grado di giustificare quanto affermato sui social.

Domenica Live: Leonardo Greco e Karina contro Antonella Mosetti: “Pessimo esempio”

Domenica Live è partito con il botto, portando sul piccolo schermo degli italiani uno dei talk più attesi di sempre: quello incentrato sui personaggi famosi che hanno contratto il coronavirus e hanno utilizzato il proprio profilo social come una sorta di diario di bordo da condividere con i proprio fedeli sostenitori.

Antonella Mosetti, che non è la prima volta che ha una lite furibonda dalla d’Urso, si è giustificata affermando che esporsi sui social è stata d’aiuto per le persone da casa che hanno vissuto, o vivono, la sua stessa situazione. L’ex ragazza di Non è la Rai ha anche aggiunto che al ritorno dalla Sardegna si è comportata in maniera responsabile in quanto ha scelto di sottoporsi in maniera autonoma al test sierologico, che è risultato negativo, e al tampone, che ha invece confermato la sua positività al virus.

La sua spiegazione non ha convinto Leonardo Greco e Karina Cascella a Domenica Live, tra l’altro di recente quest’ultima ha criticato Antonella Elia come opinionista al GF Vip, che hanno ribadito che la showgirl non deve eleggersi a paladina della giustizia in quanto se ha contratto il virus è soltanto colpa sua per aver frequentato luoghi in cui non venivano rispettate le norme di sicurezze imposte dalle autorità competenti.

Prima di iniziare la furiosa lite a Domenica Live, la Mosetti ha confermato di aver ripetuto il tampone e che questa volta è risultato essere negativo ma dovrà ripeterlo anche domani per avere una maggiore sicurezza nell’essere guarita.