Uomini e Donne | Leonardo Greco, ex protagonista del Trono Classico, ha appena annunciato di essere guarito dal coronavirus

Leonardo Greco, qualche settimana fa, aveva annunciato di essere positivo al coronavirus e di avere iniziato questa terribile lotta con un male che ancora non si sa bene come curare. L’ex volto di Uomini e Donne, nonostante le mille difficoltà, ha trovato la forza di lanciare un appello ai giovani, invitandoli a restare a casa e a non sottovalutare la malattia.

Leonardo è giovane, uno sportivo, ha sempre condotto uno stile di vita sano, ma nonostante è stato contagiato ed ha trascorso giorni terribili all’ospedale, dove i medici sono stati costretti ad intubarlo, ma ora quei momenti sono finalmente passati.

Leonardo Greco di Uomini e Donne è guarito dal coronavirus ed ad annunciarlo è stato lui stesso sul suo profilo Instagram.

“Eccomi, non posso nascondere di avere molte ferite ma alla fine ti ho battuto” ha scritto l’ex protagonista del Trono Classico al settimo cielo. “Alcune cicatrici me le porterò per sempre dentro, mentre altre con il tempo passeranno, ma ho vinto io. Ti ho battuto!”

Leonardo Greco, che di recente ha anche ricevuto un messaggio dalla sua ex conosciuta a Uomini e Donne, ha finalmente vinto una delle battaglie più dure della sua vita. Ne è uscito un po’ ammaccato, ma sicuramente vincitore, lanciando un messaggio di speranza a tutte quelle persone che al momento si trovano intubate in ospedale.

Leonardo si trovava nelle loro stesse condizioni, ma fortunatamente è riuscito ad uscirne e sicuramente ce la faranno anche loro.

“Era il 29 febbraio quando senza il permesso sei entrato prepotente nella mia vita” ha scritto Leonardo Geco del Trono Classico. “Hai devastato ogni cosa nella mia vita. Hai provato a distruggerla, mi hai isolato dal resto del mondo” ha scritto Leonardo su Instagram.

“Mi hai tolto le forze e ci vorrà del tempo per recuperarle” ha raccontato Leonardo Greco di Uomini e Donne. “Però sai che c’è? Brutto stronz*, ho vinto io! Hai provato a schiacciarmi, ma ci sono riuscito” ha proseguito. “Ciao, mi chiamo Leonardo e da oggi inizio a scrivere un nuovo capitolo della mia vita, quello più bello” ha concluso.

Leonardo Greco ha sconfitto il coronavirus e il pubblico del piccolo schermo non potrebbe esserne che felice. L’ex tronista, durante il corso della sua battaglia, ha sempre invitato i giovani a non sottovalutare il problema.