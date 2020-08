Covid 19, da Briatore alla Mosetti: chi sono i VIP positivi al virus

Il covid 19 non ha fatto sconti a nessuno, nemmeno ai così detti VIP. Ecco chi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che sono risultati positivi.

Nonostante in molti siano convinti che durante il periodo estivo il covid 19 sia letteralmente sparito, il virus continua ad aumentare nella popolazione. La malattia non risparmia proprio nessuno: non fa alcuna differenza tra i ricchi e i poveri, persone comuni e vip. Molti di quest’ultimi, infatti, non appena rientrati dalle vacanze, all’estero ma anche nel bel paese, dopo essersi sottoposti al tampone hanno scoperto di essere positivi e non sono mancati non solo i relativi annunci ma anche le tante raccomandazioni per i loro fan invitandoli e non sottovalutare il problema e prendere sempre tutte le misure del caso. Ma chi sono i vip positivi al coronavirus?

Nelle scorse ore sta facendo parlare e non poco il caso di Flavio Briatore, che è risultato positivo al virus, che prima aveva sottovalutato il potenziale della malattia per poi ritrovarsi ricoverato in condizioni piuttosto critiche e a farne le spese non è stata soltanto la sua salute ma anche quella dei suoi dipendenti. In quanto il suo locale il Billionaire è risultato essere un nuovo focolaio. Ma anche gli ex protagonisti di Uomini e Donne non sembrano passarsela bene.

Numerosi ex tronisti e corteggiatori, tra cui Nilufar Addati e Andrea Melchiorre, sono risultati essere positivi al virus e hanno approfittato del momento per invitare tutti i loro fan a prendere le dovute precauzioni onde evitare di essere contagiati a loro volta. Tra questi, tra l’altro, c’è stato anche chi si è ritrovato al centro dell’ennesima polemica. Chi? Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella. Quest’ultimo ha rivelato sui social che gli è stato impedito di sottoporsi al tampone, nonostante sia stato a stretto contatto con Andrea che è risultato essere positivo, ma non solo. Antonio ha attirato le antipatie del web attaccando tutte quelle persone che hanno accusato lui e i personaggi del piccolo schermo di aver “contaminato” la Sardegna, regione scelta da loro per le vacanze estive, affermando che avrebbero dovuto ringraziarli e non criticarli in quanto hanno permesso all’economia di poter girare visto che a causa del lockdown è stata ferma per qualche tempo.

Anche Federico Fashion Style è risultato positivo al coronavirus ed ha avuto un botta e risposta con Deianira Marzano su Instagram, in quanto l’hairstylist aveva dichiarato di non aver contratto la malattia e di essere andato perfino in spiaggia, muovendosi liberamente tra i bagnanti con il rischio di averli contagiati.

Diversamente hanno scelto di agire Antonella Mosetti e Aida Yepisca, che hanno deciso di raccontare la loro esperienza diretta con il covid 19.

I vip positivi al Covid 19: il loro appello sui social

Antonella Mosetti è stata la prima che ha scelto di raccontare la sua esperienza con il covid 19. L’ex ragazza di Non è la Rai ha rivelato che prima di essersi sottoposta al tampone, aveva scelto di ricorrere al test sierologico ma quest’ultimo era risultato negativo rassicurandola sulle sue condizioni di salute, ma per fortuna Antonella non ha voluto fidarsi ciecamente del responso e si è sottoposta al tampone che le ha invece confermato di essere positiva al coronavirus.

“Ragazzi, per favore, vi chiedo di sottoporvi a tutti i dovuti controlli e di non essere indifferenti di fronte a quello che sta succedendo“ ha premesso la showgirl sul suo profilo Instagram. “Molte persone come me hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze estive in Sardegna e continuano ad andare in giro come se niente fosse, quando potrebbero contagiare gli anziani e tutte quelle persone più deboli” ha proseguito l’opinionista di Barbara d’Urso.

“Non appena sono rientrata a casa, ho scelto di sottopormi al test sierologico ma è risultato negativo. Onestamente non mi sono sentita tranquilla e ho scelto di sottopormi anche al tampone e quest’ultimo mi ha confermato che ho contratto il virus” ha svelato Antonella Mosetti positiva al coronavirus. “L’ho contratto in forma asintomatica, non avverto gli odori se non per qualche eccezione, ma ho visto persone che stanno messe peggio” ha concluso. “Ci vuole rispetto per il prossimo in casi come questo“ ha aggiunto la showgirl che di recente aveva fatto discutere per alcune sue affermazioni contro Antonella Elia.

Alle sue parole si è aggiunta la testimonianza di Aida Yespica, anche lei positiva al virus.

“Salve a tutti, volevo informarvi che dopo essere tornata dalle mie vacanze in Sardegna ho scoperto di aver contratto il coronavirus pur non avendo riscontrato nessun sintomo della malattia” ha rivelato la showgirl. “Per fortuna non ho alcun sintomo e sto bene, ma spero che tutto questo possa concludersi il prima possibile, ma volevo approfittare del momento per ricordarvi di utilizzare tutto le precauzioni del caso” ha concluso Aida Yepisca positiva al coronavirus.

Questi sono soltanto alcuni dei personaggi del piccolo schermo che hanno contratto il covid 19, oltre ad alcuni concorrenti di Ballando con le stelle che hanno costretto a fermare la produzione di Milly Carlucci, attirando su di sé non poche polemiche in quanto, come anticipato, sono stati accusati dal popolo della rete di aver contaminato la Sardegna con il virus.