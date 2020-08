Covid 19, quali sono le condizioni di Flavio Briatore

Flavio Briatore è stato trovato positivo al Covid 19 e si trova all’ospedale San Raffaelle di Milano: grande la preoccupazione, ecco le sue condizioni



Flavio Briatore è stato trovato positivo al Coronavirus ed è ricoverato in ospedale. Ma quali sono le sue condizioni? L’imprenditore piemontese è stabile, ha una leggera febbre e spossatezza. A darne notizie lo staff dell’uomo. Le sue condizioni sono quindi buone e come dichiara il comunicato lo stesso imprenditore vuole ringraziare tutte le manifestazioni di affetto che ha ricevuto in queste ore. Intanto continuano ad aumentare i numeri di contagi legati al locale di Briatore.

Al Billionaire di Porto Cervo, i contagi sono già più di 60. Nei giorni scorsi proprio l’imprenditore aveva attaccato il governo per misure restrittive e per aver fatto chiudere il suo locale.