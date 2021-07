Scopri la ricetta anti-spreco per riutilizzare i baccelli dei piselli! Con un po’ di fantasia e con il procedimento giusto, si trasformano in una deliziosa vellutata.

In cucina non si butta via quasi nulla! Basta avere la ricetta giusta per riutilizzare scarti alimentari, cibi prossimi alla scadenza e bevande lasciate a metà. Il riciclo, in ogni sua declinazione, è il trend del momento!

Siamo entrati nell’era della Green Economy e si cerca di ridurre ad ogni costo l’impatto ambientale. Il modo migliore per farlo è partire dai rifiuti; una pattumiera più leggera facilita la raccolta differenziata.

Siti e blog specializzati pullulano di ricette anti-spreco. Una di esse propone di riciclare le bucce di carote per preparare un pesto gustoso, perfetto come condimento per la pasta.

L’elenco degli scarti alimentari da riciclare è lungo; anche i baccelli dei piselli possono avere una ‘seconda vita’! Ecco la ricetta che li trasforma in una vera delizia.

Trucchi da chef stellato per riutilizzare i baccelli dei piselli

I baccelli dei piselli che di norma butteresti si trasformano in una fantastica salsa per condire la pasta. E’ una delle tante ricette anti-spreco proposte da giallozafferano.it. Riassumiamo di seguito tutti gli step da seguire per la preparazione.

INGREDIENTI

320 g di fusilli ai 5 cereali

1 peperone rosso

1 scalogno

10 g di panna fresca liquida

Acqua q.b.

Sale fino q.b.

1 Kg di piselli freschi da pulire

100 g di burrata

30 g di vino bianco

6 foglie di basilico

Olio extravergine d’oliva q.b.

Pepe nero q.b.

LEGGI ANCHE –> Pasta e piselli, scoprite l’ingrediente che la renderà speciale

PREPARAZIONE