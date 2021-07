Tagliare Extension a clip: meglio da sole o dal parrucchiere?

Extension a clip: si possono tagliare da sole o è meglio affidarsi alle mani di un parrucchiere? Scopri quale sarebbe la scelta migliore.

Le extension a clip sono un ‘vezzo’ tutto al femminile che permettono di avere una chioma folta e lunga in pochissimi minuti, se poi sono di capelli veri, rappresentano davvero un accessorio versatile che può essere lavato con la giusta tecnica e messo in piega e all’occorrenza anche tinto o addirittura regolato con un taglio che si sposi armonicamente con il resto della capigliatura.

Proprio per quanto riguarda il taglio, sono molte le donne che si chiedono se poter affrontare questo trattamento da sole davanti ad uno specchio o se si debba per forza affidarsi alle mani di un parrucchiere professionista. La verità come sempre non è assoluta, ma di certo sta nel mezzo.

Tagliare le extension a clip: cosa puoi fare da sola

Le extension a clip, sono a tutti gli effetti un’estensione dei tuoi capelli ma non i tuoi capelli e come tali, puoi sottoporle a diversi trattamenti ma non a tutti. Se la necessità è quella di regolare il taglio delle extension soprattutto quelle più lunghe, per adeguarle in modo armonico ai capelli naturali, purtroppo non potrai procedere come faresti per un taglio fai da te con i capelli naturali, questo perché non potresti raggiungere tutte le lunghezze soprattutto nella parte posteriore.

Sebbene esistano moltissimi metodi per tagliare i capelli in casa, come per esempio quello di portare tutti i capelli in avanti raccoglierli in una coda e tagliare le lunghezze, le extension una volta applicate non reagiranno come i capelli naturali e il risultato potrebbe rivelarsi davvero catastrofico e senza soluzione.

Se al contrario vuoi regolare delle ciocche di capelli intorno al viso o nella parte davanti, potrai procedere con delle forbici professionali e seguendo il metodo che preferisci.

Tagliare le extension a clip: cosa può fare il tuo parrucchiere

Come abbiamo già accennato, se la tua necessità è quella di regolare la lunghezza delle tue extension a clip o realizzare un taglio scalato, la soluzione migliore è quella di rivolgerti al tuo parrucchiere di fiducia che, una volta applicate le extension, procederà nel taglio come con qualsiasi chioma di capelli veri.

Dopo aver tagliato i capelli dal parrucchiere sarà buona abitudine riporre le extension nella giusta sequenza in modo da riapplicarle nel modo giusto seguendo lo stile del taglio eseguito dal professionista.