GF VIP 6: ecco i look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, meravigliose!

Archiviata anche la nona puntata del Grande Fratello Vip scopriamo come erano vestite le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: ecco i look.

Anche la nona puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in archivio e come sempre abbiamo visto le due opinioniste di questa edizione guidata ancora una volta da Alfonso Signorini, in grande spolvero.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli anche ieri sera erano splendide e scintillanti nei loro abiti indossati per l’occasione. A tenere banco ancora una volta il rapporto tra le due non propriamente idilliaco, oltre alle vicende più o meno note dei vipponi nella casa.

Le due opinioniste non se le sono di certo mandate a dire e si sono punzecchiate in merito all’aereo che è passato per Adriana Volpe, in settimana sopra la casa del Gf Vip e che recitava: “Adry Fox la queen del Gf sei tu”. Ma al di là dei soliti battibecchi quello che invece vogliamo approfondire qui è il look delle due opinioniste. Scopriamo come erano vestite Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Ecco i look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Ed eccoci ad un nuovo appuntamento con i look delle due opinioniste del Grande Fratello Vip 6, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Entrambe in splendida forma ieri sera hanno stupito il pubblico con i loro look eleganti e sofisticati. Vediamo cosa indossavano i due volti femminili del salotto di Alfonso Signorini.

Partiamo dal look sfoggiato da Adriana Volpe. La bionda conduttrice ha scelto ancora una volta di affidarsi alla casa di moda Fabiana Ferri. Non è la prima volta che la Volpe sceglie questo brand del Made in Italy. Un’azienda italiana che produce abiti da cerimonia, i cui vestiti la Volpe ha indossato in diverse puntate.

Quello indossato dalla bella Adriana ieri sera era un abito lungo, color nude e dall’effetto vedo non vedo. Lasciava inoltre la schiena scoperta e la lunga gonna arrivava fino ai piedi. Ricami e dettagli brillanti a completare l’opera. Un abito davvero elegante accompagnato da un’acconciatura raccolta per un effetto davvero sofisticato.

E ora passiamo al look di Sonia Bruganelli. Uno stile meno fiabesco, quello della moglie di Bonolis, rispetto alla Volpe, ma altrettanto elegante e sofisticato. L’altra opinionista del salotto di Signorini, ha però scelto colori molto più audaci, specialmente nei pantaloni optando per un rosa fucsia. Un modello largo e a palazzo, svasato sul fondo. Mentre di sopra indossava una camicia in seta celeste. Un mix and match molto bello e d’impatto, firmato Cristian Guarino.

Un altro stilista emergente, che già aveva lavorato in tv creando abiti anche per Tina Cipollari, a cui la Bruganelli ha offerto la possibilità di potersi mettere ancor più in luce nel palcoscenico del Grande Fratello.

Ai piedi la Bruganelli ancora una volta indossava un paio di immancabili decolletè a marchio Casadei, di cui sappiamo essere una grande estimatrice, stavolta in fantasia. Inoltre, la bionda opinionista ieri sera ha preferito tenere i capelli sciolti e la scelta ci è parsa quella giusta.

Non ci resta che attendere la prossima puntata per vedere i prossimi look delle due opinioniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.