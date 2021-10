Muffa sui vestiti? I rimedi naturali per eliminarla

Hai trovato della muffa sui vestiti? Niente paura. Ci sono diversi metodi per sconfiggerla facilmente.

Durante il cambio stagione ed il recupero di abiti rimasti smessi per un’intera stagione, può capitare di trovare della muffa sui vestiti.

Un contrattempo poco piacevole e che spesso allarma al punto da far temere di doversi sbarazzare di abiti ai quali si è particolarmente legate o che sono in grado di esaltare la figura in modo unico.

Ebbene, la buona notizia è che la muffa si può togliere via facilmente. Ciò che conta è armarsi di pazienza e di prodotti in grado di aiutare a lavorarci in modo sano e al contempo efficace.

Muffa sui vestiti: i rimedi naturali per debellarla facilmente

Il periodo del cambio stagione è anche quello in cui, recuperando abiti, coperte e altri tessuti tenuti da parte per parecchi mesi, ci si può trovare a scoprire della muffa.

Una scoperta spiacevole che però non deve allarmare. Ci sono infatti diversi modi per eliminare il problema alla fonte e per riuscirci in modo del tutto naturale. E tutto senza rovinare i tessuti incriminati.

Bicarbonato di sodio. Questo prodotto casalingo dai tanti usi è perfetto anche contro la muffa. Si può infatti usare come una sorta di pre trattante. Basta infatti strofinarlo sulle zone con muffa e lasciarlo agire per iniziare a debellare il problema in modo semplice e naturale. Una volta fatto basterà lavare il tutto per ritrovare il proprio abito come lo si era lasciato.

Sapone di Marsiglia. Anche il sapone di Marsiglia è uno tra i rimedi naturali più adatti contro la muffa. Per usarlo si deve sempre strofinare con cura sulle macchie per poi passare al lavaggio. In questo modo ogni segno di muffa (ma anche di umidità) svanirà facilmente.

Sale e limone. Questi due ingredienti mescolati insieme danno vita ad un composto in grado di debellare la muffa. Basta ottenere una crema piuttosto solida da strofinare sulle macchie e lasciarla agire per qualche ora. Sciacquare e asciugare al sole per evitare altre macchie e della muffa rimarrà solo un ricordo.

Questi tre prodotti naturali e quasi sempre disponibili in casa sono dei rimedi anti muffa in grado di fare la differenza.

Una volta utilizzati sarà ovviamente necessario capire il perché della formazione di muffa sui vestiti al fine di evitare che si ripresenti ogni qual volta si mettono via i capi d’abbigliamento per far spazio alla nuova stagione.