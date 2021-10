Trucco Occhi Pesca Autunno 2021: come si abbina e a chi sta bene?

L’autunno 2021 è ormai al culmine e il trucco occhi pesca è il make up perfetto per mantenere sulla nostra pelle il calore e la freschezza dei giorni assolati di ottobre.

Si tratta di un trucco giovane, pulito e poco appariscente ma di grande raffinatezza, da abbinare a un rossetto dello stesso colore o addirittura nude per un make up molto naturale.

Il color pesca è un colore caldo che si armonizza a perfezione con le ragazze dalla pelle ancora leggermente abbronzata o che, anche in inverno, mantengono un sottotono di pelle neutro o dorato.

Le ragazze dalla pelle olivastra e dal sottotono freddo invece, dovrebbero rinunciare a truccare il viso di color pesca o optare per colori rosati ma molto più freddi, che si orientino verso il rosa antico o il rosa cipria.

Per realizzare questo tipo di trucco ti consigliamo di utilizzare un ombretto in crema piuttosto che uno in polvere. In questo modo assicurerai un effetto glow omogeneo e duraturo che non sarebbe possibile ottenere con gli ombretti in polvere.

Inoltre, l’ombretto in crema presenta diversi vantaggi perfetti per il make up che stiamo andando a realizzare e che si basa sull’idea del total look, cioè utilizzare uno stesso colore per occhi guance e labbra.

L’ombretto in crema, infatti, può essere tranquillamente utilizzato come blush e come lucidalabbra, a patto che si scelga un colore molto vicino a quello della carnagione.

Realizziamo il Trucco Occhi Color Pesca: il total look dell’Autunno 2021

La consistenza degli ombretti in crema rende questi prodotti perfetti per chi ha la pelle da normale a secca, che assorbirà il prodotto facendolo aderire perfettamente alla palpebra.

Se si ha la pelle grassa è possibile che l’ombretto “scivoli” sul sebo che tende a ricoprire la pelle e, per questo motivo, è sempre bene pulire accuratamente le zone in cui si vuole applicare l’ombretto in crema utilizzando un gel o un sapone apposito.

Per migliorare la durata del make up si potrà utilizzare anche un primer come base trucco occhi, in maniera che il pigmento non si allarghi in maniera incontrollata rovinando la realizzazione del make up.

Fatto questo, si potrà applicare l’ombretto color pesca sulla parte interna e centrale della palpebra utilizzando le dita o il pennello. Se si preferisce utilizzare i polpastrelli, per avere un maggior controllo del prodotto e delle sue sfumature, il consiglio è di eseguire l’applicazione con l’anulare e utilizzare pochissimo prodotto per volta.

Per quanto riguarda la sfumatura sull’angolo esterno della palpebra il nostro consiglio è di ricorrere a un ombretto in polvere dal finish opaco. Il motivo è semplicissimo: la sfumatura reggerà molto meglio poiché i pigmenti in polvere aderiranno all’ombretto in crema sottostante e il marrone risulterà più acceso e visibile grazie alla base colorata.

Quale marrone preferire? Anche in questo caso bisognerà operare una scelta oculata in base al sottotono della pelle.

Leggi Anche => La tecnica infallibile per individuare il sottotono della tua pelle in pochi secondi!

I marroni che si sposano meglio con il color pesca sono infatti quelli caldi, quindi con una piccola quantità di giallo o di arancione al loro interno. Le ragazze dal sottotono neutro potranno optare anche per marroni leggermente più freddi, ovviamente senza esagerare per non creare un contrasto cromatico sgradevole tra il color pesca e il tono troppo freddo del marrone.

Per rendere più intenso lo sguardo si potrà tracciare una sottilissima linea di ombretto in polvere sotto la palpebra inferiore, utilizzando un pennellino piatto a setole sintetiche.

Il mascara o le ciglia finte, soprattutto se applicate verso l’angolo esterno dell’occhio, sono una carta da giocare assolutamente per far apparire il trucco ancora più luminoso grazie al contrasto con il nero.

Base viso e rossetto

Per quanto riguardo la base viso più adatta a realizzare questo trucco, il consiglio è di optare per un trucco luminoso e naturale, magari realizzando una base illuminante per accentuare l’effetto glow del trucco che abbiamo appena realizzato.

Leggi Anche => Base trucco illuminante: come realizzarla utilizzando il fondotinta

Per quanto riguarda invece il trucco labbra, bisognerà prestare la massima attenzione a non strafare. La tentazione di optare per un rossetto o un gloss super lucidi, infatti, potrebbe essere tantissima.

Bisogna resistere, perché un viso tutto glow non è il massimo, soprattutto dal vivo e non in fotografia.

Molto meglio invece optare per un trucco labbra nude dal finish matte. In questo caso le opzioni sono due: optare per una tinta labbra, che assicura una durata lunghissima senza la necessità di ritoccare periodicamente il trucco, oppure per un rossetto in stick.

In entrambi i casi il trend assoluto consiste nell’overline lips, cioè nel tracciare un contorno labbra appena più grande delle labbra naturali, in maniera da farle apparire più voluminose. Per le vere amanti degli anni 2000 c’è anche la possibilità di utilizzare una matita labbra più scura come Kylie Jenner per tracciare il contorno, scolpendo in maniera più efficace la forma della bocca.

Un’alternativa alle labbra nude potrebbe essere un rossetto leggermente più scuro, preferibilmente di un colore che ricordi quello della polvere utilizzata per la sfumatura esterna dell’occhio. Il rossetto corniola, un colore perfettamente a metà tra l’arancione e il marrone, è in assoluto il più adatto a questo make up.