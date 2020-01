Serena Enardu, in attesa di scoprire il verdetto del televoto, piange per Pago nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e ammette: “sono ancora innamorata”.

Serena Enardu è ancora innamorata di Pago. Dopo mesi trascorsi lontana dall’uomo con cui ha condiviso gli ultimi anni della sua vita, l’ex tronista di Uomini e Donne ha capito di essere ancora innamorata di lui e questa sera spera che il pubblico le dia la possibilità di poter restare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 una settimana per poter avere un confronto definitivo con lui.

Serena Enardu piange e confessa al Grande Fratello Vip: “sono ancora innamorata di Pago”

Serena Enardu si trova in una zona isolata della casa del Grande Fratello Vip 2020 dove, attraverso un teleschermo, può vedere cosa succede in casa. Nelle scorse ore, Pago ha ammesso di averla amata più di quanto abbia fatto con le altre donne della sua vita. Una confessione importante per il cantante che, tuttavia, spera di poterla dimenticare definitivamente nella casa non sapendo che potrebbe trascorrere con lei la prossima settimana.

La Enardu che nelle scorse ore ha svelato il motivo che l’ha spinta a chiedere un confronto con Pago, in confessionale, ha aperto il suo cuore ammettendo di amare ancora il cantante.

“Mi manca tutto, mi manca quando vado a dormire, mi manca la sua presenza. Nonostante fosse una persona molto silenziosa mi mancano anche i suoi silenzi, mi manca proprio tutto! Sì, io sono ancora innamorata di Pacifico sennò non sarei qua. Conosceva tante belle ragazze, ce ne sono tante, le ho viste, e magari nel disegno del “la devo dimenticare” potrebbe anche inizialmente magari provare perché è deciso e poi… è un essere umano, magari si coinvolge di questa persona. È questa la cosa che mi scoccerebbe perché ci metterebbe nelle condizioni di non avere un’altra possibilità… una e basta. Il nostro rapporto se la merita”.