Dopo le confessioni di Licia Nunez nella casa del Grande Fratelolo Vip 2020, la famiglia di Imma Battaglia svela tutti gli altarini della loro storia.

La famiglia di Imma Battaglia si scaglia contro Licia Nunez. Il fratello, la sorella e la cognata di Imma Battaglia, sotto il post pubblicato da quest’ultima su Instagram come risposta alle dichiarazioni che la Nunez sta facendo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 hanno svealto nuovi dettagli della storia che hanno vissuto per sette anni la Battaglia e la Nunez.

La famiglia di Imma Battaglia attacca Licia Nunez: “sa benissimo cosa ha fatto durante il periodo in cui sostiene di aver avuto una storia con mia sorella”

La prima a rispondere alla Nunez è la sorella di Imma Battaglia che, sotto l’ultimo posto pubblicato su Instagram dalla moglie di Eva Grimaldi che ha risposto via social alle dichiarazioni di Licia Nunez:

“La Nunez sta utilizzando mia sorella per avere visibilità nella Casa del Gf – ha scritto Lucia Battaglia -. La Nunez sa benissimo cosa ha fatto nella sua vita durante il periodo in cui sostiene di aver avuto una relazione con mia sorella Imma”.

Ad aggiungere ulteriori dettagli sono stati il fratello di Imma, Pasquale Battaglia e la moglie di quest’ultimo Simona che, dopo aver ascoltato il racconto che Licia Nunez ha fatto della sua storia con Imma Battaglia, hanno commentato sui social.

“Licia Nunez? Ma chi è? – chiede ironicamente Pasquale Battaglia – Il suo nome lo ricordo solo accanto a quello dell’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini. Ricordo che per ovvi motivi non voleva che uscisse il suo nome accostato a mia sorella”.

Simona, la cognata di Imma, poi, aggiunge: “Vi dico solo che all’epoca della loro relazione, la signora Licia non voleva che i nipoti di Imma (all’epoca 4 anni e 1 anno) frequentassero la casa della zia (disturbavano il suo riposo)… Questo trattamento è stato riservato anche alla mamma di Imma e a tutta la famiglia. Non poche discussioni ci sono state su questo punto. Detto questo, giusto per far capire il personaggio… Sono contenta che la signora Licia abbia spazio in tv, ma cercasse questo spazio per i propri meriti e non sfruttando l’immagine di altri”.