Licia Nunez, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, svela dettagli sulla sua storia con Imma Battaglia parlando del tradimento con Eva Grimaldi.

Licia Nunez non ha perso tempo e agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 ha raccontato i dettagli della sua lunga storia d’amore con Imma Battaglia, oggi finita. Nonostante siano passati anni da quando Licia e la Battaglia si sono dette addio, la Nunez ricorda tutto di quello che è stato l’ultimo periodo insieme prima del definitivo addio.

Licia Nunez, durante una chiacchierata con Andrea Denver, Clizia Incorvaia e Rita Rusic ha così svelato come ha scoperto il presunto tradimento di Imma Battaglia con Eva Grimaldi.

Licia Nunez: “Imma Battaglia conobbe Eva Grimaldi in un momento di crisi con me. Lei non ha mai ammesso il tradimento”

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è già tempo di confessioni. L’argomento preferito è l’amore e cisì Licia Nunez, dopo aver svelato di essere stata tradita da Imma Battaglia con Eva Grimaldi, ha aggiunto dettagli svelando come ha scoperto la presenza dell’attrice nella vita di Imma, sua compagna per sette anni.

“Stavamo attraversando un periodo di crisi quando ha conosciuto Eva Grimaldi – ha raccontato Licia – Io ero presa dal lavoro, ma pensavo che avremmo sistemato tutto. Eva venne a una serata di sole donne a Roma e Imma me lo disse. Lì per lì non realizzai, poi mi chiesi come faceva a sapere della serata, a Roma vanno organizzate. Per motivi di responsabilità verso il lavoro, le chiesi una pausa, ma non l’avevo lasciata. Imma fece una vacanza in Grecia e quando ritornò trovai una persona molto distaccata, io provai in tutti i modi a riavvicinarmi e a riprendere il rapporto. Io ho sofferto come un cane a sapere che era in Grecia da sola”, ha aggiunto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Preoccupata per il loro rapporto, Licia decide così di controllare il telefono di Imma Battaglia avendo la conferma ai propri dubbi. “Arrivano dei messaggi con il buongiorno firmato M.P. (cioè Milva Perinoni, il vero nome di Eva Grimaldi, nda). I mesi passano, noi viviamo ancora insieme, finché una mattina a novembre lei mi dice “siediti sul divano”, inizia a piangere, le chiedo cosa sia successo e lei mi fa “per quanto io ti ami ancora follemente questa relazione è finita”. Io non capii subito, non ero presente con la testa, stavo poco bene, era un malessere generale, come se avessi già somatizzato. Accuso il colpo, resto ferma e lei tranquillamente mi fa “adesso devi cercare un appartamento per te”.

Leggi anche—>GF Vip Pago | La donna che ho amato di più in assoluto

La Nunez, nonostante tutto, decide di andare al compleanno di Immna ricevendo il colpo di grazia: “Imma mi invitò per il suo compleanno anche se la storia era finita a dicembre, non avevo più rapporti sessuali o intimità. D’altra parte le cose non cambiano da un giorno all’altro però da quando lei ha decretato la fine, effettivamente è finita. Quando però arrivo alla festa, lei mi dice “immagino che tu sia il mio regalo di compleanno” e ho visto una luce che si riaccendeva, poi una nostra amica dj ha messo la nostra canzone preferita “Dilemma”, abbiamo iniziato a ballare ma Imma guarda Eva che si allontana, si separa da me dicendo “non posso, scusami” e lì ho realizzato che era vero, ho avuto la conferma al 100% sebbene Imma non abbia mai ammesso il tradimento”, ha spiegato ai suoi coinquilini.

A chi le ha detto che la colpa di tutto sia di Imma che aveva una relazione con lei e non della Grimaldi, Licia ha risposto: “Non ho menato Eva però la regola “non è mai colpa dell’altra” non è così, quando c’è una relazione in crisi tu non entri nel rapporto. Per un anno non ho voluto vederla, l’ho amata tantissimo. Ad aprile si è sposata e sono andata al matrimonio con la mia attuale compagna. La stima è rimasta nonostante la delusione, mentre Eva e io non ci parliamo, se non per formalità”, ha concluso.

Come risponderà Imma Battaglia? Ci sarà il confronto in tv?