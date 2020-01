GF Vip Pago | La donna che ho amato di più in assoluto

Il Grande Fratello Vip al suo esordio sta regalando le prime emozioni agli spettatori e a far battere il cuore in particolare è il cantante Pago che ha aperto il suo cuore ai coinquilini della casa.

Il cantante Pago, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è entrato con la voglia di ricominciare dopo la fine della sua storia d’amore con Serena Enardu, decretata durante il reality Temptation Island, programma all’interno del quale Serena si è visibilmente allontanata dal suo compagno cercando le attenzioni del single Alessandro.

La partecipazione al Grande Fratello Vip per Pago dunque, rappresenta davvero un nuovo inizio, soprattutto a livello personale. Il cantante infatti spera di trovare presto un nuovo amore e magari proprio durante la partecipazione come concorrente nella casa più spiata d’Italia. Ma l’ombra di Serena non si allontana, poiché un tele voto deciderà se farla entrare nella casa per una settimana con l’intento di chiarire molte cose con l’ex compagno.

Durante un momento di relax in compagnia di Clizia Incorvaia e Licia Nunez, Pago si è lasciato andare alle emozioni rivelando molte cose sul rapporto con la Enardu.

Pago rivela particolari della sua storia d’amore con Serena Enardu

Durante un colloquio avuto con Clizia Incorvaia e Licia Nunez, Pago ha parlato di molti particolari relativi alla sua storia d’amore con Serena Enardu e ai motivi che ne hanno decretato la fine.

Licia chiede a Pago se non avesse avuto nessuna percezione di quello che stava accadendo e dei segnali di aiuto che Serena gli inviava. Pago racconta che i problemi di coppia che c’erano, avevano cercato di affrontarli più volte, sicuramente in maniera sbagliata. Dice di aver fatto un esame di coscienza durante e dopo Temptation Island capendo che a molte cose non aveva dato peso e le aveva lasciate andare per stanchezza.

Incalza dicendo di non aver mai dato Serena per scontata, ma nella loro storia d’amore così lunga si sono trascinati dei problemi per molto tempo e in questo caso molte volte si ha bisogno di vivere degli scossoni, non certo come quello vissuto da lui a Temptation Island, perché i sentimenti si riaccendano.

Poi parla delle loro vite molto diverse, Serena a Cagliari con il lavoro ed il figlio e lui che per seguirla aveva tralasciato il lavoro, ritrovandosi senza soldi, con nessuna opportunità di risalita e con un figlio a Roma, avuto durante il matrimonio con Miriana Trevisan. Per poter riprendere la sua vita in mano dice di essersi dovuto allontanare da lei cercando di continuare a stare insieme perché confessa:

“Serena è stata la donna che ho amato di più in assoluto, ho proprio perso la testa per lei”

Chissà se il destino ha in serbo per Serena e Pago ancora tante pagine da vivere insieme, non ci resta che attendere l’esito del tele voto che scopriremo stasera durante la seconda e attesissima puntata del Grande Fratello Vip!

