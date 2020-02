POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:Quanto zucchero possiamo assumere ogni giorno senza nuocere alla salute?

La melassa è poco conosciuta , derivata dalla lavorazione dello zucchero bianco e di canna, si presenta liquida e con un potere dolcificante maggiore dello zucchero semolato. Non si trova facilmente in commercio, si può utilizzarla con una proporzione di 80 grammi per 100 grammi di zucchero.

Il malto è un prodotto che deriva dalla germinazioneo del mais o dell’ orzo, ma è meno dolce dello zucchero semolato. Largamente utilizzato per la dolcificare le bevande, biscotti e gelati. Le giuste proporzioni da utilizzare sono: 50% di malto in più rispetto alla dose consigliata di zucchero.

Presenta lo stesso apporto calorico dello zucchero bianco ma non è raffinato. Si può definire il sostituto perfetto dello zucchero bianco in quanto non ha il retrogusto di cocco e non comporta un innalzamento dell’ indice glicemico .

6. Fruttosio

Il fruttosio è un dolcificante naturale presente nella frutta e nel miele, oltre che in alcune verdure. Può essere utilizzato per sostituire lo zucchero in qualunque tipo di preparazione, ma occorre far attenzione ad una sua caratteristica: il fruttosio infatti dolcifica circa il 20% in più rispetto allo zucchero bianco. L’equazione è più semplice del previsto: nei dolci, ad esempio, 100 grammi di zucchero bianco andranno sostituiti con 80 grammi di fruttosio.

7. Miele

Il miele non solo è un’ottimo sostituto dello zucchero, ma possiede diverse proprietà benefiche per il nostro organismo. Potete acquistarlo come:

acacia

millefiori

castagno

Inoltre il miele è particolarmente consigliato alle persone che svolgono un’attività fisica, ci si riferisce solo ad adulti e non per i più piccoli, perché potrebbe causare la formazione di carie. Che ne dite di preparare delle ciambelle e plumcake con il miele, 80 grammi di miele corrispondono a 100 grammi di zucchero.

8. Sciroppo d’acero

In tanti pensano che lo sciroppo d’acero si usa solo sui pancake, ma non sanno che è un perfetto sostituto dello zucchero. Si ottiene dalla lavorazione della linfa dell’acero, che è una fonte ricca di ferro, vitamine e saccarosio, inoltre ha un sapore molto delicato, simile al miele. Quando preparate i dolci e ciambelle, utilizzate, vi lascerà un retrogusto delizioso.

9. Stevia

La stevia è un dolcificante che viene utilizzato dalle persone diabetiche, è una pianta di origine sudamericana.

Si trova in commercio facilmente, la stevia dolcifica fino a 300 volte in più dello zucchero semolato, questo perchè ha un principio attivo detto stevioside.