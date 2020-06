Fabrizio Moro incassa i complimenti in diretta di Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli durante Io e Te: “Portami via una delle canzoni più belle”.

Complimenti in diretta per Fabrizio Moro. Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli, durante la puntata di Io e te del 12 giugno, dopo aver fatto ascoltare al pubblico di Raiuno “Portami via”, unO dei capolavori scritti dal cantautore romano e dedicato alla figlia Anita definita dall’artista la donna della sua vita, hanno elogiato Fabrizio Moro come artista e persona esortando tutti ad andare ai suoi concerti appena si potrà farlo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fabrizio Moro | Figli, amore, musica, ex compagna e libertà

Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli elogiano Fabrizio Moro: “andate ai suoi concerti. Portami via una delle canzoni più belle”

In ogni puntata di Io e Te, Pierluigi Diaco regala una canzone al pubblico di Raiuno sotto forma di parola. “La parola di oggi è muro, fatto di sbarre o di mattoni si erge all’improvviso davanti a noi e come un imprevedibile sbaglio imprigiona i nostri sogni, aggiungerei spesso anche le nostre vite. Certo, si può aspettare ma tu portami via se c’è un muro troppo alto per vedere il mio domani”, ha detto Pierluigi Diaco prima di ascoltare la canzone di Moro tornato sulla scena con la nuova versione de Il senso di ogni cosa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fabrizio Moro | Il senso di ogni cosa rivive in 10 foto

Katia Ricciarelli, mentre terminava la canzone, si è lasciata andare ad un commento pensando di avere il microfono chiuso: “una delle più belle”, ha detto l’artista che ha poi ribadito il concetto in diretta con Pierluigi Diaco.

“Fabrizio Moro è un artista sincero, coraggioso, un artista che racconta in maniera molto semplice pezzi di società, pezzi di vita, fragilità che vede, che osserva. E’ un ragazzo che conosce molto bene la strada. Quando si tornerà, quando si potrà tornare a vedere i concerti, mi auguro il più presto possibile, andate a vedere i concerti di Fabrizio Moro“, ha detto Pierluigi Diaco e noi di Chedonna vi consigliamo vivamente di andare a vedere un concerto di Moro che sul palco dona tutto se stesso al proprio pubblico.

“Dopo questa bellissima parentesi ho il magone. Questa è una delle canzoni più belle, mi sono commossa”, ha aggiunto la Ricciarelli.