Uomini e Donne | Davide Basolo, dopo il percorso al Trono Classico nelle vesti di corteggiatore di Giovanna Abate, è pronto a diventare il prossimo tronista? L’Alchimista, intervistato dal magazine dedicato al programma, si è sbilanciato in tal proposito.

Davide Basolo è stato uno dei protagonisti indiscussi del Trono Classico di Uomini e Donne. Il corteggiatore di Giovanna Abate ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo indossando la maschera de L’Alchimista, corteggiando come si faceva un tempo la sua beniamina.

Purtroppo però lei era già preso da Sammy Hassan, corteggiatore con cui ha scelto di iniziare una relazione al di fuori del programma di Maria De Filippi. Per questo motivo, il pubblico ha chiesto a gran voce alla redazione di scegliere Davide come prossimo tronista del programma, qualora dovesse rimanere in atto la vecchia formula.

Gli autori del programma, a questo punto, hanno rigirato la domanda a Davide, che di recente è stato attaccato da Alessandro Graziani, che non ha esitato nel rispondere se accetterebbe o meno questo nuovo ruolo per lui.

“Onestamente non lo so” ha replicato Davide Basolo dopo Uomini e Donne. “Quel che è certo è che sono un ragazzo che ha creduto e continua a credere nell’amore” ha concluso l’ex corteggiatore di Giovanna Abate.

Davide Basolo dopo la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne: “Le emozioni mi fanno sentire vivo”

Davide Basolo ha però aggiunto, sulla possibilità se accetterebbe o meno il ruolo di tronista a Uomini e Donne, che prenderebbe parte ancora una volta alla trasmissione soltanto con il fine di cercare l’amore. In quel caso, intraprendere un percorso del genere, si rivelerebbe sicuramente una bella esperienza.

“L’amore è l’unico sentimento che è in grado di rendermi migliore” ha confidato Davide Basolo, l’Alchinista, che di recente si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram. “Le emozioni sono in grado di farmi sentire vivo e sono convinto che se si inizia un percorso del genere con lo scopo di trovare qualcuno al proprio fianco” ha spiegato l’ex corteggiatore di Giovanna Abate. “Non può che rivelarsi una bella esperienza”.

Davide Basolo come tronista a Uomini e Donne sembra ancora soltanto un’ipotesi, visto che il ragazzo è ancora scottato dalla delusione ricevuta dal percorso con Giovanna al Trono Classico.