Federico Fashion Style | Auto danneggiata: “L’invidia, brutta bestia!”

Federico Fashion Style è stato vittima di un attacco vandalico ai danni della sua auto durante l’inaugurazione del nuovo salone. Il suo sfogo sui social è stato durissimo.

Mentre ci sono moltissime aziende in terribile difficoltà economica a causa della crisi indotta dal Coronavirus, Federico Fashion Style è riuscito non soltanto a far quadrare i conti ma anche a espandere il suo marchio.

L’hair stylist delle star ha infatti inaugurato nella serata di ieri una nuova sede del suo salone, nella struttura della Rinascente di Roma. Si tratta del secondo salone nella capitale: il primo è aperto da tempo a Piazza di Spagna, salotto esclusivo della Roma di lusso.

Mentre si godeva il suo meritatissimo successo, con una serata di gala ricca di ospiti famosi e un ricchissimo e raffinato bouffet, Federico ha dovuto fare i conti con un colpo basso messo a segno contro la sua auto, parcheggiata all’esterno della Rinascente.

L’auto ha delle caratteristiche molto particolari ed espone il nome del brand di Federico: si tratta in tutto e per tutto di una macchina aziendale.

Proprio per questi motivi, Federico Fashion Style ha pubblicato un post in cui ha spiegato quelle che secondo lui sono le ragioni di un gesto apparentemente infantile.

Federico Fashion Style: auto danneggiata e tanta rabbia

A rovinare i piani di Federico Fashion Style per un’inaugurazione in grande stile era già arrivato il Covid – 19.

L’imprenditore ha infatti spiegato via social che la sua idea per festeggiare in vista dell’apertura della sua nuova attività era molto più grandiosa di quella che è stato possibile mettere in atto. Il distanziamento sociale, le mascherine e tutte le altre misure di sicurezza rese necessarie dal Coronavirus hanno infatti abbassato un po’ il tono della festa.

Nonostante tutto, però, ospiti e amici VIP sono intervenuti in gran numero per augurare a Federico buona fortuna per la nuova grande avventura alla rinascente e, come ha detto lui stesso, la serata è andata molto bene.

Evidentemente però a qualcuno il grande successo dell’imprenditore non andava a genio. Degli ignoti si sono infatti accaniti contro il finestrino dell’auto di Federico, che era rimasta incustodita per diverse ore nei parcheggi della Rinascente.

L’auto non è assolutamente un’auto qualsiasi: si tratta di un fuoristrada completamente ricoperto di glitter dorati che riporta anche il logo aziendale di Federico.

In una storia di Instagram e successivamente in un vero e proprio post, l’hair stylist ha pronunciato le sue accuse nei confronti di coloro che avevano deciso di rovinare la sua automobile.

“Io sono molto credente” ha esordito l’imprenditore. “E credo che se esiste un dio le mani delle persone che hanno fatto una cosa del genere cadranno. Purtroppo ragazzi, quando l’invidia brucia tanto … voi rimarrete comunque sfigati, io no. E il vetro lo cambio.”

C’è da dire che purtroppo l’imprenditore non è nuovo a atti di danneggiamento ai danni di sue proprietà. Circa un anno fa, infatti, il suo locale di Anzio, il Favola, era stato preso di mira da alcune persone che, infastidite dalla musica ad alto volume che proveniva incessantemente dal locale, ha deciso di inondare le attrezzature e gli ospiti del Favola con fiumi di acqua sparata da una pompa. All’epoca furono coinvolti anche diversi VIP e, oltre al danno economico, Federico dovette gestire anche uno spiacevole danno di immagine.

In questo caso, fortunatamente, il danno è molto più contenuto: a essere stato letteralmente ridotta in pezzi è una piccola parte del finestrino posteriore dell’auto, in corrispondenza della sicura che blocca la porta.

Prendendo in esame quest’ultimo particolare, le cose sembrano un po’ differenti rispetto a come le ha percepite Federico: più che un atto vandalico, scatenato dall’invidia nei suoi confronti, sembra si sia trattato di un tentativo di furto andato male.