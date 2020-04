Barbara d’Urso ha bloccato Valeria Marini a Live Non è la d’Urso che si è rifiutata di parlare di Antonella Elia e del suo flirt con Marco Senise, affermando che l’ex concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini era a conoscenza che avrebbero toccato l’argomento in puntata

Valeria Marini ieri sera ha preso parte a Live Non è la d’Urso. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, durante il corso dell’intervista con Barbara d’Urso si è rifiutata di voler parlare del suo rapporto con Antonella Elia e Marco Senise, con quest’ultimo pare avrebbe avuto perfino un flirt molti anni fa.

L’atteggiamento della showgirl ha fatto però innervosire la padrona di casa, in quanto preoccupata che a casa passasse il messaggio che lei tendesse ad organizzare trappole ai suoi ospiti chiedendogli a sorpresa di argomenti di cui preferiscono non parlare, quando in realtà è così.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Nina Moric | Luigi Favoloso avverte: “Ho degli audio assurdi”

“Non ne vuoi parlare e rispetto la tua decisione” ha premesso la d’Urso, che aveva già rimproverato Valeria qualche tempo fa. “Ma ci tengo a ribadire che io non tengo tranelli ai miei ospiti” ha proseguito. “Parlare di Antonella Elia e di Marco Senise era tra gli argomenti concordati per stasera” ha concluso la bella conduttrice partenopea.

Barbara d’Urso ha rimproverato Valeria Marini a Live, in quanto quest’ultima non avrebbe rispettato gli accordi presi prima della diretta.

Valeria Marini da Barbara d’Urso rivela: “Ho fatto pace con mia mamma”

Valeria Marini, tra un rimprovero e un altro di Barbara d’Urso, ha anche rivelato al pubblico di canale 5 di essere riuscita a riconciliarsi con sua madre.

Le due, come rivelato qualche tempo fa a Verissimo, si erano allontanate. In quanto la madre di Valeria si trovava in un periodo delicato della sua vita e ha preferito isolarsi da tutto e tutti, ma ora il peggio sembra essere passato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Valeria Marini spiazza: “Al GF Vip mi sono salvata dal contagio”

“Ha passato un periodo buio lo scorso anno e ha preferito chiudersi in se stessa” ha spiegato Valeria Marini a Live Non è la d’Urso, che non molto tempo ha ammesso di non aver fatto il tampone per il coronavirus. “Non siamo riuscite nemmeno a passare lo scorso Natale insieme, ma ora il peggio è passato e ci siamo riavvicinate” ha ammesso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Tra l’altro, Valeria Marini ha presentato il nuovo fidanzato a Live Non è la d’Urso, rivelando che grazie a lui è riuscita a credere di nuovo nell’amore.