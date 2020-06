Diletta Leotta | Amore sempreverde: gita in mezzo al bosco con Scardina

Passeggiata in campagna per Diletta Leotta che conquista i followers con alcuni scatti invitanti in mezzo alla natura. Le foto catturano l’attenzione dei fan.

Diletta Leotta rispolvera le metafore per cercare di gettarsi alle spalle i brutti momenti che recentemente ha vissuto: un furto in casa, a portarle via quel minimo di tranquillità necessaria per affrontare i prossimi impegni, sembrava aver sottratto anche una consapevolezza personale che sicuramente potrebbe aiutare persino sul lavoro. La celebre siciliana, però, qualche giorno fa ci ha tenuto a sottolineare – sempre su Instagram – che “il sorriso e il buonumore non glieli porta via nessuno”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diletta Leotta | Lady Scardina pronta a soddisfare la sua voglia di…calcio!

Poi, adesso, con la ripresa della Serie A, non c’è tempo per piangere sul latte versato o sui 150mila euro persi a causa di alcuni furfanti che stanno ancora cercando di individuare. Allora, per ritemprarsi non c’è niente di meglio di una passeggiata all’aria aperta. Insieme a lei, l’immancabile dolce metà Daniele Scardina e altri amici.

Diletta Leotta si rifocilla in mezzo alla natura: quanta complicità con Scardina!

Il trekking è un’altra grande passione per Diletta Leotta, che non nega la fatica: il giusto prezzo da pagare per chi vuole rifocillarsi dopo alcuni momenti bui. Infatti, le testimonianze social della passeggiata in mezzo alla natura non mancano con tanto di frase ad effetto: “La vita è un viaggio da fare a piedi, in salita…ma insieme agli amici (ps. Si raccomandano scarpe comode)”. Dunque, passeggiare beatamente per la conduttrice è la maniera migliore per ‘passar sopra’ ad ogni avversità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diletta Leotta | Un amico speciale conquista la conduttrice. Chi è – FOTO

Anche se, a dirla tutta, i followers sono rapiti più dall’outfit della 28enne che dai panorami presenti alle sue spalle: il vero e proprio “book fotografico” incanta i fan. A volte, persino una boccata d’aria può risultare galvanizzante: così è stato per la Leotta e i fan che non vedono l’ora di assistere – via social – all’ennesima scampagnata della presentatrice sportiva. Con il campionato in corso nelle prossime settimane, le spiagge dovranno attendere ma ci sarà comunque tempo e modo per tornare ad incantare i più affezionati. Non conta la cornice, ma il “quadro”. E Diletta Leotta è sempre il capolavoro più bello.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diletta Leotta | Ammiratore segreto spiazza la conduttrice – VIDEO