Diletta Leotta | Un amico speciale conquista la conduttrice. Chi è – FOTO

Diletta Leotta ha stregato i suoi fan ancora una volta. La celebre siciliana dalle forme voluttuose conquista il suo pubblico social: coccole con il cane ed è subito pioggia di like e commenti.

Diletta Leotta e le coccole, binomio interessante. Sopratutto dal punto di vista degli affezionati che non risparmiano apprezzamenti e dimostrazioni di vicinanza alla conduttrice di DAZN. La bella e celebre siciliana ha postato, di recente, una foto con il suo cagnolino. Il felino è protagonista indiscusso nella quotidianità della Leotta, a tal punto che nei momenti difficili torna prepotentemente presente in ogni scatto: come se fosse un confidente speciale, la spalla su cui piangere (eventualmente) quando le cose non vanno.

Dopo la Fase 1, un po’ di coccole erano necessarie: non basta Scardina, fidanzato modello e pugile parecchio invidiato per la liaison con la presentatrice, ci vuole una presenza più familiare e coinvolgente. Allora ecco che torna il batuffolo di pelo, pronto a scuotere in meglio l’umore della Leotta in assenza dei familiari (ancora non incontrati per via del lockdown, dal 15 giugno sarà possibile, forse, raggiungerli in Sicilia). “Grande intenditore di coccole”, scrive la conduttrice.

Diletta Leotta: “Intenditore di coccole”, la foto con il cane conquista i followers

I commenti si sprecano, così come i like che cadono a pioggia sotto la foto con il cucciolo, non tanto per l’adorabile compagno di sventure della Leotta, quanto per il suo outfit casalingo che regala sempre emozioni forti. Infatti, il vestitino della bionda più amata del Web e non solo ricorda a tutti che l’estate è arrivata: l’attraente fanciulla si inizia a scoprire e riscopre anche il fascino e la meraviglia di un fisico perfetto che incanta persino i più timidi e morigerati.

Le tenerezze, con il favore della bella stagione, sono all’ordine del giorno, come dimostrano le mille rose rosse che Diletta ha ricevuto in dono da un ammiratore segreto negli studi di Radio 105. L’estimatore non si è firmato: sarà rimasto senza parole, come molti, del resto, di fronte all’ennesimo scatto mozzafiato della presentatrice dal cuore grande e le forme alquanto generose.

Visualizza questo post su Instagram Brandino grande intenditore di coccole 😍🤗 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 21 Mag 2020 alle ore 1:04 PDT

