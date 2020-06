Diletta Leotta | La conduttrice dopo il furto: “Il sorriso non me lo tolgono”

Diletta Leotta | La conduttrice dopo il furto: “Il sorriso non me...

Diletta Leotta sta raccogliendo le energie per ripartire di slancio nonostante il furto recentemente subìto. Il post su Instagram rincuora i followers.

Diletta Leotta sta rimettendo insieme i pezzi. La conduttrice di DAZN, nei giorni scorsi, ha subìto un furto a casa. Appartamento milanese svaligiato nella notte: 150mila euro portati via sotto forma di preziosi e denaro. Un fulmine a ciel sereno che le è valso anche l’ennesimo Tapiro D’oro da parte di “Striscia la Notizia”.

Tra il serio e il faceto la siciliana, anche con l’aiuto fondamentale delle Forze dell’Ordine, sta cercando di far luce su questo misfatto: i malviventi sono entrati a colpo sicuro, sapendo che lei sarebbe uscita da casa. Avevano, quindi, campo libero durante tutta la notte. O quasi. “Se ci fosse stato Toretto, non sarebbe successo“, scherza lei. Il pugile avrebbe potuto incutere, forse, timore ai furfanti. Le supposizioni, adesso, lasciano il tempo che trovano.

Diletta Leotta, primi tentativi di ripartenza dopo il furto: “Ho ancora il sorriso e il buonumore”

Occorre trovare più tosto un volto da dare a questi saccheggiatori: si battono le piste dell’ex Jugoslavia, alcuni malviventi di quelle zone sarebbero rinomati a Milano e in Lombardia per questo genere di furti: un basista, che funge da “palo”, e altri due che compiono il “lavoro sporco” ai piani alti. Un colpo organizzato, una sorta di “Ocean’s Eleven” con il budget limitato. Anzi il budget, bello grosso per le possibilità standard, l’hanno ottenuto con la forza.

Ora bisogna tirare le somme e cercare di limitare i danni, quantomeno facendo giustizia. La Leotta, nel frattempo, va avanti e tenta di portare comunque una ventata d’ottimismo ai followers per trovare anche lei un barlume di speranza. Un post pubblicato, che metta in risalto il suo profilo migliore, per tornare ad incantare: detto, fatto.

“Il sorriso e il buonumore non me li porta via nessuno”, scrive. Lo splendore è sempre lo stesso, o quasi. Alla fine basta poco per ritrovare i propri punti di forza: un vestito speciale, un filo di trucco e la routine prende forma aspettando buone notizie dalle autorità. L’ottimismo va coltivato, a piccoli passi, nell’attesa di un risvolto positivo. Dopo la tempesta torna sempre il sereno, ma per rendersene conto bisogna crederci.

