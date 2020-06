Olio dell’albero del tè: 6 modi ingegnosi per usarlo

Tea Tree oil, scopri le virtù di questo olio essenziale con un ampio spettro di utilizzi, non ne potrai più farea meno.

L’olio essenziale dell’albero del tè, più comunemente noto come albero del tè, proviene da regioni australiane in cui l’albero del tè veniva utilizzato principalmente dagli aborigeni per le sue proprietà contro la febbre, la congestione e il raffreddore. Oggi, il suo olio è riconosciuto come antivirale, antisettico e antimicotico ed è dimostrato di essere eccellente per i problemi della pelle. È altrettanto ideale per gli appassionati di bellezza grazie alle sue virtù purificanti.

Tea tree oil: utilizzi e virtù

Questo olio essenziale ottenuto da un albero chiamato Maleluca Alternifolia, rimane un prodotto di punta da avere in casa; e per apprezzare meglio la sua preziosità, vale la pena notare i suoi diversi usi:

Previene le infezioni

Per il trattamento di piccole ferite, l’olio essenziale dell’albero del tè è particolarmente efficace grazie alla sua azione cicatrizzante. Questo studio dimostra che questo olio tratterà l’acne, la dermatite seborroica e accelererebbe la guarigione delle ferite. Il trattamento di queste comuni infezioni deve il suo valore curativo alle proprietà antisettiche di questi estratti di foglie di tea tree.

Contribuisce alla lotta contro i batteri

L’olio è particolarmente efficace grazie alla sua capacità di assimilarsi ai lipidi della pelle, che finisce per agire rapidamente ed efficacemente sulle infezioni. Secondo uno studio in vitro, è stato dimostrato essere un olio dalle capacità antifungine capace di inibire la crescita di alcuni funghi.

Inoltre, tratta un gran numero di funghi patogeni. Va comunque tenuto presente che in caso di infezioni da lievito, meglio rivolgersi ad un medico che sarà in grado di trattare il problema in profondità prescrivendo un trattamento antifungino efficace.

È efficace contro l’acne

La melaleuca alternifolia sarebbe una buona scelta nel trattamento dell’acne tanto quanto il perossido di benzoile, il principio attivo presente nella maggior parte dei prodotti anti-acne. Questa è la conclusione determinata da questo studio pubblicato sul Medical Journal of Australia in cui si trattava di confrontare un gel contenente il 5% dell’albero del tè e una lozione con il 5% di perossido di benzoile.

L’olio di Maleluca è efficace quanto l’altro contro l’acne. Tuttavia, gli effetti collaterali dell’olio essenziale sono stati meno significativi. In effetti, il suo utilizzo genera meno desquamazione, prurito e la pelle sembra seccarsi meno.

È efficace contro la forfora

L’olio dell’albero del tè protegge dalla forfora. In effetti, e secondo la conclusione di questo studio, una dose del 5% di olio essenziale da questo albero rallenterebbe l’azione di un fungo chiamato Pityrosporum ovale che spesso genera forfora.

Agisce contro le lesioni orali

Un trattamento medico per l’olio dell’albero del tè sarebbe efficace contro i batteri che causano afte in bocca, come dimostra questo studio.

Tuttavia, si raccomanda di evitare di ingerire questo olio essenziale puro poiché è irritante e tossico a differenza di alcuni dentifrici a base di olio essenziale di tea tree che contengono una dose molto bassa di tea tree.

Agisce contro i pidocchi

Le sostanze contenute nell’olio essenziale dell’albero del tè aiuterebbero a combattere la manifestazione dei pidocchi come suggerito da questa ricerca condotta sui parassiti dei capelli.

Precauzioni nell’uso dell’olio essenziale dell’albero del tè

– Innanzitutto, è necessario sapere che questo olio essenziale deve essere applicato solo localmente e spesso diluito in altre soluzioni prima dell’applicazione.

– Evitare di ingerirlo in quanto potrebbe essere tossico e irritante.

– Fare attenzione a evitare il contatto con gli occhi, l’olio è irritante.

– Se hai una ferita aperta, contatta il medico prima di applicare questo olio.

