Pelle | la perfetta beauty routine per la pelle giovane

La pelle giovane necessita di cure particolarmente delicate e mirate a limitare eventuali problematiche come acne ed impurità. La migliore beauty routine di cura della pelle per le giovanissime.

La cura della pelle è importante a tutte le età, anche per le giovanissime, che non dovrebbero mai seguire il consiglio di avere un viso ‘acqua e sapone’, a meno che non sia un detergente specifico per la pelle del viso e privo dei tensioattivi che una comune saponetta contiene.

Anche la pelle delle ragazze giovani e giovanissime presenta problematiche, legate soprattutto alla presenza di impurità e agli sbalzi ormonali che vanno ad incidere direttamente sulla produzione del sebo. La presenza di acne, brufoli e punti neri sono le principali problematiche che la giusta skincare dovrebbe ridurre e gestire in modo delicato.

La beauty routine perfetta per la pelle giovane

Le ragazze giovani non amano perdere tempo nella cura della pelle, piuttosto passano ore ed ore davanti allo specchio alle prese con il makeup. Alla luce di questo, la skincare per pelle giovane dovrà essere efficace e ‘smart’ come tutto ciò che appartiene alla vita dei ragazzi e delle ragazze di oggi.

La pelle andrà pulita in profondità, lenita e disinfettata in caso di problematiche, idratate e trattata in modo specifico almento una volta a settimana.

La detersione

La detersione parte sempre dall’eliminazione di ogni traccia di trucco. Lo struccaggio può avvenire con l’aiuto di uno struccante bifasico, insistendo soprattutto sugli occhi, aiutandosi con un cotton fioc imbevuto di prodotto ad eliminare ogni traccia di eyeliner, matita e mascara, soprattutto tra le ciglia.

Dopo aver eliminato il trucco, si potrà lavare via ogni traccia di impurità con un detergente specifico. Il prodotto più indicato per una pulizia veloce è un detergente a risciacquo. Il prodotto dovrà essere scelto tra quelli indicati per pelli sensibili e se vi è la presenza di acne e brufoli, tra quelli con un principio attivo disinfettante.

L’idratazione

La pelle una volta detersa, andrà idratata. Il prodotto perfetto per le pelli giovani dovrà essere un’emulsione leggera, fresca e facilmente assorbibile. Applicata mattina e sera con movimenti circolari sarà il gesto di idratazione quotidiana.

La disinfezione

Se si hanno problematiche come acne e brufoli, per prima cosa ci si dovrà rivolgere ad un medico dermatologo che prescriverà una cura specifica a livello topico. Se si vogliono utilizzare dei prodotti naturali, ottimo il gel di aloe addizionato di oli essenziali come quello di tea tree. Una miscela da picchiettare e lasciare assorbire sulle lesioni.

La maschera settimanale

Una buona abitudine, sarà quella di fare una maschera trattamento settimanale, che per la pelle giovane dovrà avere proprietà purificanti. Perfette quelle a base di argilla o di carbone vegetale. La mascherà andrà applicata su viso e collo, evitando la zona delicata del contorno occhi e risciacquata con acqua tiepida dopo il tempo di posa indicato.