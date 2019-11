Grande Fratello 2020 | la possibile data

Quando sarà il Grande Fratello 2020? La messa in onda potrebbe slittare a Settembre.

Proprio quando sembra che la data del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini sia stata finalmente decisa, ecco che iniziano a sorgere dei dubbi sulla versione tradizionale che ha persone normali tra i concorrenti e che sarà condotta ancora una volta da Barbara d’Urso. A causa dello stlittamento della versione VIP, infatti, anche la versione NIP potrebbe subire la stessa sorte, finendo ben dopo le vacanze estive.

Grande Fratello 2020, ecco la possibile data

Se fino a qualche tempo fa si pensava che la messa in onda dell’edizione tradizionale del Grande Fratello sarebbe stata senza alcun dubbio un primavera, ad oggi iniziano a sorgere diversi dubbi. Barbara d’Urso, infatti, non ha più menzionato il suo programma e, tra le altre, cose è ormai sicuro che la versione condotta da Alfonso Signorini partirà a Gennaio, concludendosi a Marzo.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Questo slittamento porta inevitabilmente a fare i conti con un possibile cambio di data anche per Barbara d’Urso e questo sebbene un Grande Fratello nel mese di Aprile potrebbe godere della presenza di una casa già pronta.

I dubbi a riguardo, però, sono molti perché al momento sembra non essere stato preparato ancora nulla. Così, sono in molti a chiedersi se quest’edizione non subirà un ulteriore rinvio, superando addirittura l’estate (solitamente occupata da Temptation Island) per arrivare a Settembre, mese in cui, tra le altre cose, il programma festeggerà i 20 anni.

E proprio guardando al mese di Settembre l’ipotesi di celebrare il Grande Fratello con un compleanno in diretta non è così assurda, specie se si pensa che in questo modo la stagione si aprirebbe decisamente alla grande. Insomma, la data non è ancora certa ma ci sarà sicuramente da aspettarsi un’edizione ricca di particolari interessanti e più che mai pronta a festeggiare i suoi venti anni.

Leggi anche -> Grande Fratello VIP, concorrenti e opinionisti: “Un sogno che si avvera”

Intanto, i fan del programma saranno felici di sapere che la versione VIP del Grande Fratello, sembra promettere grandi cose, specie alla luce dei concorrenti che, come annunciato dal conduttore Alfonso Signorini, saranno dei veri vip. Tutti pronti per Gennaio, quindi, perché ce ne saranno sicuramente delle belle a partire dagli opinionisti scelti che questa volta saranno Pupo e Wanda Nara.