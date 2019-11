Pranzo di Natale 2019 | Gli antipasti che non possono mancare -VIDEO-

Il pranzo di Natale inizia sempre con un buon antipasto ed un bel brindisi. Ecco le migliori ricette di antipasti, gustose e semplici da realizzare.

Natale è davvero alle porte e per tutti coloro hanno l’impegno di accogliere ospiti e studiare anche un menu per un’occasione così speciale, ecco le più gustose ricette di antipasti divisi per categorie.

Potrete scegliere tra antipasti di mare, di terra, freddi o caldi, per venire incontro alle esigenze di ogni palato. Piatti che conquisteranno tutti al primo assaggio e che saranno anche semplici da preparare.

Pranzo di Natale 2019 | Gli antipasti di mare che non possono mancare

Per chi preferisce servire del pesce anche il giorno di Natale, ecco alcune ricettine gustose di antipasti di mare. Piatti sfiziosi che saranno un perfetto preludio al pranzo della festa.

Non perdere gli antipasti di terra per il pranzo di Natale 2019, clicca sulla pagina successiva!