Cristina Parodi | salvo il pianeta eliminando la carne e non solo

Cristina Parodi stravolge la sua routine alimentare facendo a meno della carne | Decisa sulla salvaguardia del pianeta sceglie di dare il suo contributo

Anche l’ex conduttrice vuole fare la sua parte. Il non comprare più carne non è l’unica mossa benefica ai fini di migliorare stile di vita e cambiamenti climatici. Crisitna non si limita alla tavola non comprando e mangiando più carne, aggiunge alla sua lista di atti preventivi anche l’usare sacchetti fatti di solo materiale riciclato, spostarsi in bicicletta nel bergamasco e molto altro.“Mi sono prefissata alcuni obiettivi. Non compro più carne – anche se la mangio occasionalmente, quando vado fuori a cena – perché so quanta acqua serve per allevare gli animali. Quando faccio la spesa, compro meno prodotti possibili con le confezioni in plastica e uso sacchetti di materiale riciclato. Nella mia città, Bergamo, mi sposto solo in bicicletta. E ho comprato il gasatore domestico per avere l’acqua frizzante in casa senza acquistare quella in bottiglia, che comporta uno spreco di risorse”, ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia.

Non solo carne | si può fare di più

D’altronde attualmente, in quanto a cibo, le alternative proteiche sono davvero tante e ci si può sbizzarrire con moltissime ricette. Altra mossa partecipativa sarebbe senz’altro quella di limitare l’utilizzo di mezzi pubblici come gli aerei preferendo il treno. Quest’ultimo punto è ancora difficile per chi come lei conduce una vita soggetta a continui spostamenti ma dati i presupposti siamo convinti che anche questa sfida non mancherà. Sul piano scientifico è noto quanto l’industria della carne sia nociva tanto quanto le emissioni provenienti da automobili, scooter e quant’altro. Anche l’allevamento di animali da macello è responsabile in parte dell’emissione di gas e purtroppo della drastica diminuzione della biodiversità. Per non parlare dei rischi che riguardano il consumo eccessivo di carne sulla salute anche se la minaccia ambientale sembra decisamente più rilevante.

La scossa che l’ha focalizzata su questa giusta strada proviene proprio dalle nuove generazioni, i suoi figli, che hanno iniziato ad informarla quasi istruendola.“Che i ragazzi fossero più attenti a proteggere la Terra, rispetto a noi adulti, me n’ero già accorta grazie ai miei tre figli, Benedetta (23 anni), Alessandro (22) e Angelica (18). Mi hanno insegnato a non comprare prodotti che vengono da molto lontano oppure che non sono di stagione perché, per trasportarli o conservarli a lungo, si sprecano grandi quantità di energia. Davanti alle manifestazioni a favore del clima, mi ha colpito anche vedere i ragazzi tornare numerosissimi nelle piazze, dopo alcuni decenni di distacco. Ci hanno fatto capire che ognuno di noi deve iniziare a impegnarsi nel suo piccolo” Fare ognuno il suo significa molto per tutti.

Di Denis Carito