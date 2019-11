La cura del corpo per le donne sportive richiede delle attenzioni particolari, soprattutto per quel che riguarda l’idratazione. La beauty routine perfetta per le ‘sport addict’.

Chi pratica sport lo fa più di qualche volta alla settimana, anche tutti i giorni e per questo motivo la pelle, sottoposta ogni giorno al sudore e costretta in abbigliamento tecnico, per lo più composto da tessuti sintetici, andrebbe trattata con molta delicatezza e con prodotti dalla texture avvolgente.

I prodotti più importanti? Senza dubbio il deodorante ed un buon prodotto antibatterico da utilizzare sotto la doccia. Scopriamo insieme la perfetta beauty routine delle ‘sport addict’.

La perfetta beauty routine per le ‘sport addict’

La cura della pelle per le donne che amano praticare sport deve essere corposa, delicata e anche protettiva, sia per coloro che praticano sport al chiuso che per quelle che preferiscono praticarlo all’aperto senza nessuna paura di affrontare anche le giornate più fredde. Le diverse fasi della beauty routine prevedono la detersione viso corpo, l’idratazione, la protezione e la deodorazione e perché no, anche un filo di makeup per essere sempre curate e femminili.

Detersione viso e corpo

La detersione del viso, dovrà essere fatta ogni mattina e sera con dei prodotti fortemente idratanti e durante la giornata dopo l’allenamento con un prodotto specifico, anche schiumogeno ma che contenga una piccola percentuale di antibatterico, soprattutto se si frequenta la palestra e si utilizzano le macchine per l’allenamento.

Al mattino e alla sera, perfetto il classico abbinamento latte detergente e tonico. Se si deve eliminare il makeup prima della detersione, un acqua micellare sarà il prodotto perfetto. Il latte potrà essere massaggiato sul viso e sul collo con le dita per poi essere risciacquato con acqua tiepida. Il tonico, andrà picchiettato su viso e collo con un dischetto di cotone imbevuto di prodotto.

Dopo l’allenamento, sarà preferibile, lavarsi con un prodotto antibatterico specifico per il viso facilmente reperibile in farmacia. Tante volte, durante l’allenamento, il viso si ritrova a toccare tappetini, macchine e oggetti di uso promiscuo dove si può facilmente essere contagiati da micosi, verruche e altre infezioni batteriche.

Per il corpo, dopo l’allenamento preferire un detergente fresco con proprietà antibatteriche, mentre per la doccia del mattino e della sera, perfetto un bagno schiuma dalla texture corposa, idratante e avvolgente, perfetti quelli addizionati di oli vegetali.

L’idratazione viso e corpo

La pelle di chi pratica sport è una pelle che durante l’allenamento si ossigena e si depura attraverso la sudorazione, per questo necessita di poche cure per quanto riguarda la ‘purificazione’ mentre ha estremo bisogno di essere coccolata da prodotti molto idratanti dalle texure importanti. Per il viso, via libera a sieri viso idratanti e creme contenenti burri naturali o oli vegetali come il karitè e l’argan. Il corpo dovrà essere massaggiato con una crema idratante dopo la doccia ed in special modo dopo l’allenamento, quando una doccia veloce non sarà abbastanza.

La protezione viso

Quando si praticano sport all’aperto, il viso è esposto all’azione degli agenti atmosferici e ai raggi solari, per questo necessita di una protezione specifica. Utilizzare sempre una crema con fattore di protezione 50 in estate e 30 in inverno e durante la stagione fredda, applicare sul viso un burro vegetale che farà da schermo protettivo alla pelle del viso, proteggendola dal freddo e dal vento. Anche le labbra andranno protette con un burro cacao specifico.

La deodorazione

Chi pratica sport suda moltissimo per questo utilizzare un buon prodotto deodorante sarà la scelta migliore. In commercio, soprattutto in farmacia, esistono ottimi prodotti anti traspiranti che assicureranno freschezza per molte ore, soprattutto durante l’allenamento. Altro prodotto ‘must have’ l’acqua profumata, che potrà essere vaporizzata su tutto il corpo prima di allenarsi.

Il makeup

Il makeup è un vezzo, al quale anche le sportive non possono rinunciare. Applicare un mascara waterproof, un blush in crema a lunga durata e un gloss dal colore naturale sarà un modo per apparire sempre carine e curate. Da non dimenticare, la cura delle sopracciglia che dovranno essere sempre ben definite e pulite.

