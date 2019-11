Delle bellissime palline di Natale fashion e low cost, realizzate con materiali semplici che daranno vita a delle decorazioni davvero eleganti e di grande effetto.

Tre decorazioni, tre palline ‘fashion’ che decoreranno il vostro albero di Natale in modo molto elegante. Realizzate con materiali molto semplici e facilmente reperibili, regaleranno un tocco di stile al vostro Natale ma in modo davvero economico.

Scopriamo come realizzare queste bellissime palline natalizie, seguendo tutte le fasi del video tutorial!

Come realizzare le palline natalizie fashion, il video tutorial

Per realizzare le palline di Natale, avrete bisogno di:

palline di plastica trasparente

glitter rosso

colla glitter

strass adesivi rossi

paillettes rosse

glitter argentato

colla glitter

pezzi vitrei argento

nastrini

cordoncini

colla vinilica

pennello

colla a caldo

La prima operazione da fare sarà creare il cordoncino per appendere la palla e attaccarlo in cima alla palla con la colla caldo. Poi si dovrà spennellare tutta la sfera con la colla glitter rossa aiutandosi con un pennello. Poi si dovranno far cadere le paillettes sulla pallina, avendo cura che si asciughi per bene. Poi si arricchirà la sfera aggiungendo qualche strass adesivo.

Per la seconda pallina, si procederà creando il cordoncino per appendere la sfera. Poi si spennellerà la sfera nella parte superiore con la colla vinilica e si immergerà in una ciotolina con i pezzi vitrei. Continuando a passare il vinavil sul resto della sfera in uno strato sottile, si lascerà cadere il glitter argento su tutta la sfera. Mettendo un poco di colla sulla parte bassa, si lasceranno aderire altri cristalli. Con la colla a caldo si potrà creare una punta da arricchire con i cristalli.

La terza pallina sarà un tripudio di strass. Cospargere tutta la pallina con la colla vinilica e si dovrà cospargere di glitter. Una volta asciugata completamente, con l’aiuto della colla a caldo, si incolleranno gli strass uno accanto all’altro.

L’effetto finale delle tre palline sarà davvero elegante e raffinato. Potranno decorare il Natale in modo unico ed essere personalizzate con i colori ed essere utilizzate per decorare fuori porta, ghirlande o anche per essere utilizzate come dono. Non vi resta che seguire il video tutorial!